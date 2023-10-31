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Башкирия покажет на выставке-форуме "Россия" национальную свадьбу - РИА Новости, 31.10.2023
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12:25 31.10.2023 (обновлено: 12:36 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html
Башкирия покажет на выставке-форуме "Россия" национальную свадьбу
Башкирия покажет на выставке-форуме "Россия" национальную свадьбу - РИА Новости, 31.10.2023
Башкирия покажет на выставке-форуме "Россия" национальную свадьбу
Гости выставки Башкирии на форуме "Россия" 3 декабря увидят настоящую башкирскую национальную свадьбу с соблюдением всех обрядов, сообщили в правительстве... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:25
2023-10-31T12:36
москва
россия
выставка-форум "россия"
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Гости выставки Башкирии на форуме "Россия" 3 декабря увидят настоящую башкирскую национальную свадьбу с соблюдением всех обрядов, сообщили в правительстве региона. Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. "Свидетелями свадебной церемонии Загира и Юлии из Башкортостана смогут стать желающие посетители выставки. Гости выставки смогут увидеть основные моменты торжества. Это и сватовство, никах (благопожелание по исламским канонам), выкуп (обряд вручения ценного подарка от родителей жениха), обряды провода невесты в дом жениха, встречи невесты у порога дома жениха", - говорится в сообщении. Ритуалы и обычаи покажет лауреат международных, республиканских конкурсов и фестивалей башкирский фольклорный ансамбль "Ауаз" культурного центра "Атайсал" Республиканского центра народного творчества. Режиссером свадебного обряда башкирского народа выступит ведущий национальных праздников Инвир Хисаметдинов, информируют башкирские власти. "Все действия будут сопровождаться традиционными башкирскими песнями, танцами, благопожеланиями молодоженам с комментарием на русском языке. В праздничной программе будут раскрыты уникальность, национальное значение, нравственный смысл и красота свадебных обрядов", - приводятся слова министра культуры республики Башкортостан Амины Шафиковой. По данным правительства региона, Башкирия представит на выставке свой культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал. На стенде Башкортостана, оформленном в виде космолета, для посетителей будут организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентация проекта "Кино Башкортостана".
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РИА Новости
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москва, россия, выставка-форум "россия"
Москва, Россия, Выставка-форум "Россия"
Башкирия покажет на выставке-форуме "Россия" национальную свадьбу

Башкирия покажет на форуме "Россия" национальную свадьбу с соблюдением обрядов

© Фото : Правительство Республики БашкортостанЗагир и Юлия из Башкортостана
Загир и Юлия из Башкортостана - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Правительство Республики Башкортостан
Загир и Юлия из Башкортостана
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Гости выставки Башкирии на форуме "Россия" 3 декабря увидят настоящую башкирскую национальную свадьбу с соблюдением всех обрядов, сообщили в правительстве региона.
Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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"Свидетелями свадебной церемонии Загира и Юлии из Башкортостана смогут стать желающие посетители выставки. Гости выставки смогут увидеть основные моменты торжества. Это и сватовство, никах (благопожелание по исламским канонам), выкуп (обряд вручения ценного подарка от родителей жениха), обряды провода невесты в дом жениха, встречи невесты у порога дома жениха", - говорится в сообщении.
Ритуалы и обычаи покажет лауреат международных, республиканских конкурсов и фестивалей башкирский фольклорный ансамбль "Ауаз" культурного центра "Атайсал" Республиканского центра народного творчества. Режиссером свадебного обряда башкирского народа выступит ведущий национальных праздников Инвир Хисаметдинов, информируют башкирские власти.
"Все действия будут сопровождаться традиционными башкирскими песнями, танцами, благопожеланиями молодоженам с комментарием на русском языке. В праздничной программе будут раскрыты уникальность, национальное значение, нравственный смысл и красота свадебных обрядов", - приводятся слова министра культуры республики Башкортостан Амины Шафиковой.
По данным правительства региона, Башкирия представит на выставке свой культурный, туристский, инвестиционный, промышленный потенциал. На стенде Башкортостана, оформленном в виде космолета, для посетителей будут организованы виртуальные туры, тематические мероприятия, концерты артистов, фермерская ярмарка, презентация проекта "Кино Башкортостана".
 
МоскваРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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