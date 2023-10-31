Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана
Испанский суд закрыл производство в отношении Михаила Фридмана по делу Zed
Михаил Фридман. Архивное фото
МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Национальный суд Испании закрыл дело в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу банкротства испанской компании Zed, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти.
"Судья национального суда закрыл производство в отношении российского бизнесмена, расследуемого по делу банкротства группы компаний Zed. Следователь указывает, что значительная часть вменяемых ему преступлений была совершена за рубежом", - говорится в сообщении.
Расследование в отношении Фридмана было возобновлено в июле 2021 года, так как в декабре 2020 года национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой, однако Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования. Это постановление вновь было обжаловано Долсетом и государственным обвинением.
Судьи четвертой палаты уголовного суда нашли основания для удовлетворения апелляции, поскольку, по их мнению, "фаза расследования не была завершена" и нельзя было "поспешно исключать соответствующее вмешательство Михаила Фридмана" в действия, которые привели к банкротству Zed.