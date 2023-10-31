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Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана - РИА Новости, 31.10.2023
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19:37 31.10.2023 (обновлено: 19:57 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sud-1906528108.html
Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана
Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана - РИА Новости, 31.10.2023
Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана
Национальный суд Испании закрыл дело в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу банкротства испанской компании Zed, говорится в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:37
2023-10-31T19:57
испания
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михаил фридман
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Национальный суд Испании закрыл дело в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу банкротства испанской компании Zed, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти. "Судья национального суда закрыл производство в отношении российского бизнесмена, расследуемого по делу банкротства группы компаний Zed. Следователь указывает, что значительная часть вменяемых ему преступлений была совершена за рубежом", - говорится в сообщении. Расследование в отношении Фридмана было возобновлено в июле 2021 года, так как в декабре 2020 года национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой, однако Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования. Это постановление вновь было обжаловано Долсетом и государственным обвинением. Судьи четвертой палаты уголовного суда нашли основания для удовлетворения апелляции, поскольку, по их мнению, "фаза расследования не была завершена" и нельзя было "поспешно исключать соответствующее вмешательство Михаила Фридмана" в действия, которые привели к банкротству Zed.
https://ria.ru/20231013/fridman-1902596040.html
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испания, мадрид, михаил фридман, в мире
Испания, Мадрид, Михаил Фридман, В мире
Испанский суд закрыл дело в отношении Фридмана

Испанский суд закрыл производство в отношении Михаила Фридмана по делу Zed

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Национальный суд Испании закрыл дело в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу банкротства испанской компании Zed, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти.
"Судья национального суда закрыл производство в отношении российского бизнесмена, расследуемого по делу банкротства группы компаний Zed. Следователь указывает, что значительная часть вменяемых ему преступлений была совершена за рубежом", - говорится в сообщении.
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Расследование в отношении Фридмана было возобновлено в июле 2021 года, так как в декабре 2020 года национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой, однако Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования. Это постановление вновь было обжаловано Долсетом и государственным обвинением.
Судьи четвертой палаты уголовного суда нашли основания для удовлетворения апелляции, поскольку, по их мнению, "фаза расследования не была завершена" и нельзя было "поспешно исключать соответствующее вмешательство Михаила Фридмана" в действия, которые привели к банкротству Zed.
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