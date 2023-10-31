https://ria.ru/20231031/sud-1906397082.html
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса - РИА Новости, 31.10.2023
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса
Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:49
2023-10-31T12:49
2023-10-31T13:40
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
алла пугачева
кристина орбакайте
филипп киркоров
саратов
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_0:111:3041:1822_1920x0_80_0_0_a388bb069664fe118d35c8ca30339872.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал истцу в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. По данным суда, Рыськов требовал обязать ответчиков "обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам", в Подмосковье. По информации СМИ, речь идет о пирсе, прилегающем к территории загородной резиденции Аллы Пугачевой в деревне Бережки (район Солнечногорска). Рыськов в феврале подал в Одинцовский городской суд иск на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешал мужчине рыбачить. Суд в иске отказал.
https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_312:0:3041:2047_1920x0_80_0_0_f0800cccad23c9409cb8f0895dac636a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, алла пугачева, кристина орбакайте, филипп киркоров, саратов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Саратов, Шоубиз
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса
Суд отказал бизнесмену из Саратова в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса