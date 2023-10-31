https://ria.ru/20231031/sud-1906397082.html

Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса

Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса - РИА Новости, 31.10.2023

Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса

Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:49

2023-10-31T12:49

2023-10-31T13:40

происшествия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

алла пугачева

кристина орбакайте

филипп киркоров

саратов

шоубиз

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал истцу в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. По данным суда, Рыськов требовал обязать ответчиков "обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам", в Подмосковье. По информации СМИ, речь идет о пирсе, прилегающем к территории загородной резиденции Аллы Пугачевой в деревне Бережки (район Солнечногорска). Рыськов в феврале подал в Одинцовский городской суд иск на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешал мужчине рыбачить. Суд в иске отказал.

https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

саратов

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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, алла пугачева, кристина орбакайте, филипп киркоров, саратов