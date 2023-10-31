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Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса - РИА Новости, 31.10.2023
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Шоубиз
 
12:49 31.10.2023 (обновлено: 13:40 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sud-1906397082.html
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса - РИА Новости, 31.10.2023
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса
Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:49
2023-10-31T13:40
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
алла пугачева
кристина орбакайте
филипп киркоров
саратов
шоубиз
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал истцу в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. По данным суда, Рыськов требовал обязать ответчиков "обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам", в Подмосковье. По информации СМИ, речь идет о пирсе, прилегающем к территории загородной резиденции Аллы Пугачевой в деревне Бережки (район Солнечногорска). Рыськов в феврале подал в Одинцовский городской суд иск на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешал мужчине рыбачить. Суд в иске отказал.
https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
саратов
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, алла пугачева, кристина орбакайте, филипп киркоров, саратов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Саратов, Шоубиз
Суд отказал предпринимателю в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса

Суд отказал бизнесмену из Саратова в иске к Орбакайте и Пугачевой о сносе пирса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Солнечногорский городской суд Московской области отказал в иске предпринимателю из Саратова Анатолию Рыськову к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал истцу в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства.
По данным суда, Рыськов требовал обязать ответчиков "обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам", в Подмосковье.
По информации СМИ, речь идет о пирсе, прилегающем к территории загородной резиденции Аллы Пугачевой в деревне Бережки (район Солнечногорска).
Рыськов в феврале подал в Одинцовский городской суд иск на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешал мужчине рыбачить. Суд в иске отказал.
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ШоубизПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеФилипп КиркоровСаратов
 
 
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