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Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США - РИА Новости, 31.10.2023
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14:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ssha-1906437874.html
Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США
Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США
Катастрофическое обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США, и сейчас Вашингтон продолжает подогревать конфликт, заявил секретарь... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:52
2023-10-31T14:52
в мире
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
вашингтон (штат)
николай патрушев
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Катастрофическое обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США, и сейчас Вашингтон продолжает подогревать конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске."Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения", - подчеркнул он.Патрушев обратил внимание, что "вместо содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, США наоборот способствуют его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион". "При этом ими преследуются цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности", - заметил он.
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, вашингтон (штат), николай патрушев
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Николай Патрушев
Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США

Патрушев: катастрофическое обострение в Израиле спровоцировано политикой США

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Катастрофическое обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США, и сейчас Вашингтон продолжает подогревать конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
«
"Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения", - подчеркнул он.
Патрушев обратил внимание, что "вместо содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, США наоборот способствуют его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион". "При этом ими преследуются цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности", - заметил он.
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В миреСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокВашингтон (штат)Николай Патрушев
 
 
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