https://ria.ru/20231031/ssha-1906437874.html

Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США

Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев заявил, что обострение израильского кризиса спровоцировано США

Катастрофическое обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США, и сейчас Вашингтон продолжает подогревать конфликт, заявил секретарь... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:52

2023-10-31T14:52

2023-10-31T14:52

в мире

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

вашингтон (штат)

николай патрушев

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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Катастрофическое обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США, и сейчас Вашингтон продолжает подогревать конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске."Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения", - подчеркнул он.Патрушев обратил внимание, что "вместо содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, США наоборот способствуют его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион". "При этом ими преследуются цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности", - заметил он.

https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, вашингтон (штат), николай патрушев