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На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных - РИА Новости, 31.10.2023
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных
Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинской морской пехоты на херсонском направлении, потери противника составили до 125 солдат,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:18
2023-10-31T14:18
2023-10-31T14:31
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вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинской морской пехоты на херсонском направлении, потери противника составили до 125 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате огневого поражения потери противника составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также в районе Берислава Херсонской области.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных
МО: на Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных