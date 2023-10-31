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На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 31.10.2023 (обновлено: 14:31 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906426583.html
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных - РИА Новости, 31.10.2023
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных
Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинской морской пехоты на херсонском направлении, потери противника составили до 125 солдат,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:18
2023-10-31T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинской морской пехоты на херсонском направлении, потери противника составили до 125 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате огневого поражения потери противника составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также в районе Берислава Херсонской области.
россия
херсонская область
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
На Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных

МО: на Херсонском направлении ликвидировали до 125 украинских военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинской морской пехоты на херсонском направлении, потери противника составили до 125 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения потери противника составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также в районе Берислава Херсонской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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