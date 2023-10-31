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На Краснолиманском и Купянском направлениях отразили восемь атак ВСУ
На Краснолиманском и Купянском направлениях отразили восемь атак ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
На Краснолиманском и Купянском направлениях отразили восемь атак ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:16
2023-10-31T14:16
2023-10-31T15:33
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области."Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации, огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
На Краснолиманском и Купянском направлениях отразили восемь атак ВСУ
МО: на Краснолиманском и Купянском направлениях отразили восемь атак ВСУ