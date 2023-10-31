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Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 31.10.2023 (обновлено: 09:16 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906332291.html
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 31.10.2023
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:10
2023-10-31T09:16
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны. По информации ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника выяснила, что подразделение ВСУ выдвигается в сторону российских оборонительных позиций севернее Артемовска. Для его уничтожения направили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ."Экипажи боевых машин десанта второго поколения, проявляя мужество и отвагу, совершили марш на штатной технике и, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, умело вскрывая его опорные пункты и уничтожая личный состав. Враг, понимая всю безуспешность своих попыток прорваться, отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону", — говорится в видео. Для уничтожения бойцов ВСУ, укрывшихся в заброшенных домах, применялись БМП-3. Машины вели огонь из стомиллиметровых пушек с закрытых позиций с расстояния около пяти километров. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329874.html
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ, выдвинувшихся к Артемовску

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская БМП-3 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны.
По информации ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника выяснила, что подразделение ВСУ выдвигается в сторону российских оборонительных позиций севернее Артемовска. Для его уничтожения направили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ.
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"Экипажи боевых машин десанта второго поколения, проявляя мужество и отвагу, совершили марш на штатной технике и, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, умело вскрывая его опорные пункты и уничтожая личный состав. Враг, понимая всю безуспешность своих попыток прорваться, отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону", — говорится в видео.
Для уничтожения бойцов ВСУ, укрывшихся в заброшенных домах, применялись БМП-3. Машины вели огонь из стомиллиметровых пушек с закрытых позиций с расстояния около пяти километров. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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