https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906332291.html

Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 31.10.2023

Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:10

2023-10-31T07:10

2023-10-31T09:16

специальная военная операция на украине

артемовск

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вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны. По информации ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника выяснила, что подразделение ВСУ выдвигается в сторону российских оборонительных позиций севернее Артемовска. Для его уничтожения направили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ."Экипажи боевых машин десанта второго поколения, проявляя мужество и отвагу, совершили марш на штатной технике и, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, умело вскрывая его опорные пункты и уничтожая личный состав. Враг, понимая всю безуспешность своих попыток прорваться, отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону", — говорится в видео. Для уничтожения бойцов ВСУ, укрывшихся в заброшенных домах, применялись БМП-3. Машины вели огонь из стомиллиметровых пушек с закрытых позиций с расстояния около пяти километров. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район.

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329874.html

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html

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артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, безопасность