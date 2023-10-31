https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906332291.html
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 31.10.2023
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:10
2023-10-31T07:10
2023-10-31T09:16
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884045897_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bcef9c9c29cf28bfc29391faebc4d069.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ивановские десантники обнаружили и уничтожили украинское разведывательное подразделение в районе Артемовска, следует из видео, опубликованного Минобороны. По информации ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника выяснила, что подразделение ВСУ выдвигается в сторону российских оборонительных позиций севернее Артемовска. Для его уничтожения направили бронегруппу на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ."Экипажи боевых машин десанта второго поколения, проявляя мужество и отвагу, совершили марш на штатной технике и, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, умело вскрывая его опорные пункты и уничтожая личный состав. Враг, понимая всю безуспешность своих попыток прорваться, отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону", — говорится в видео. Для уничтожения бойцов ВСУ, укрывшихся в заброшенных домах, применялись БМП-3. Машины вели огонь из стомиллиметровых пушек с закрытых позиций с расстояния около пяти километров. После выполнения задачи бронегруппа отошла в безопасный район.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329874.html
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html
артемовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884045897_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_ad942cd85f6f5f5493910573e225939f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ, выдвинувшихся к Артемовску