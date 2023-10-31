https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329874.html

Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке

Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 31.10.2023

Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке

Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" при помощи дронов-камикадзе и дронов со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:07

2023-10-31T06:07

2023-10-31T06:07

специальная военная операция на украине

украина

кременная

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216587_0:248:2758:1799_1920x0_80_0_0_a12dc8e34e1d956aae470378df4b932b.jpg

КРЕМЕННАЯ, 31 окт - РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" при помощи дронов-камикадзе и дронов со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Охотник". "Ребята работают на должном уровне, успешно отработали, "разобрали" опорник, группу БПЛА (операторов дрона – ред.) уничтожили, технику", - рассказал командир о результатах работы группы "Аида" за сутки. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в этом районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html

украина

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, кременная, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф