https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329874.html
Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 31.10.2023
Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" при помощи дронов-камикадзе и дронов со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:07
2023-10-31T06:07
2023-10-31T06:07
специальная военная операция на украине
украина
кременная
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ, 31 окт - РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" при помощи дронов-камикадзе и дронов со сбросами атаковали опорный пункт ВС Украины под Белогоровкой на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Охотник". "Ребята работают на должном уровне, успешно отработали, "разобрали" опорник, группу БПЛА (операторов дрона – ред.) уничтожили, технику", - рассказал командир о результатах работы группы "Аида" за сутки. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в этом районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html
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украина, кременная, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
Бойцы "Ахмата" дронами атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке