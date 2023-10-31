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Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке - РИА Новости, 31.10.2023
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке
Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:05
2023-10-31T06:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
донбасс
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КРЕМЕННАЯ, 31 окт - РИА Новости. Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий ряд задач на данном участке фронта. "Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором – ред.), бывает, накидывают – не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы – ред.) часто работают, танками, но самое частое – это кассеты. Если они раньше, допустим, жалели по одному, по двум карандашам (солдатам пехоты – ред.) выпускать снаряды - экономили, то сейчас они даже по одному идущему человеку кассету выпускают. Видимо, у них они в достатке", - рассказал "Аид". По его словам, капсулы с газами украинские военнослужащие при помощи квадрокоптеров сбрасывают в окопы российских бойцов. Фосген обладает удушающим действием, что обусловило применение вещества в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов. Ядовит только при вдыхании паров. Первые отчетливые признаки отравления появляются после скрытого периода от четырех до восьми часов (наблюдались даже периоды в 15 часов). Хлорпикрин - вещество, которое применяют в военной промышленности для проверки герметичности противогазов.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донбасс
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке

Боец "Ахмата": ВСУ применяют фосген и фосфор на Кременском участке в Донбассе

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ, 31 окт - РИА Новости. Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий ряд задач на данном участке фронта.
«
"Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором – ред.), бывает, накидывают – не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы – ред.) часто работают, танками, но самое частое – это кассеты. Если они раньше, допустим, жалели по одному, по двум карандашам (солдатам пехоты – ред.) выпускать снаряды - экономили, то сейчас они даже по одному идущему человеку кассету выпускают. Видимо, у них они в достатке", - рассказал "Аид".
По его словам, капсулы с газами украинские военнослужащие при помощи квадрокоптеров сбрасывают в окопы российских бойцов.
Фосген обладает удушающим действием, что обусловило применение вещества в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов. Ядовит только при вдыхании паров. Первые отчетливые признаки отравления появляются после скрытого периода от четырех до восьми часов (наблюдались даже периоды в 15 часов). Хлорпикрин - вещество, которое применяют в военной промышленности для проверки герметичности противогазов.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Вчера, 04:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьДонбасс
 
 
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