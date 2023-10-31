https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906329590.html
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке - РИА Новости, 31.10.2023
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке
Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:05
2023-10-31T06:05
2023-10-31T06:05
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КРЕМЕННАЯ, 31 окт - РИА Новости. Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий ряд задач на данном участке фронта. "Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором – ред.), бывает, накидывают – не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы – ред.) часто работают, танками, но самое частое – это кассеты. Если они раньше, допустим, жалели по одному, по двум карандашам (солдатам пехоты – ред.) выпускать снаряды - экономили, то сейчас они даже по одному идущему человеку кассету выпускают. Видимо, у них они в достатке", - рассказал "Аид". По его словам, капсулы с газами украинские военнослужащие при помощи квадрокоптеров сбрасывают в окопы российских бойцов. Фосген обладает удушающим действием, что обусловило применение вещества в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов. Ядовит только при вдыхании паров. Первые отчетливые признаки отравления появляются после скрытого периода от четырех до восьми часов (наблюдались даже периоды в 15 часов). Хлорпикрин - вещество, которое применяют в военной промышленности для проверки герметичности противогазов.
https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906323760.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донбасс
Боец "Ахмата" рассказал, как ВСУ применяют фосфор на Кременском участке
Боец "Ахмата": ВСУ применяют фосген и фосфор на Кременском участке в Донбассе