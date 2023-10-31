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В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина - РИА Новости, 31.10.2023
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12:39 31.10.2023 (обновлено: 13:14 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/soveschanie-1906393183.html
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина - РИА Новости, 31.10.2023
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина
В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:39
2023-10-31T13:14
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", — сказал он.Представитель Кремля не сообщил о результатах совещания, отметив, что публичным было только выступление президента.Вчера Путин собрал в Ново-Огарево глав силовых ведомств на фоне ситуации в Дагестане. На совещании также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат Федерального собрания, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замруководителя этого совещательного органа при президенте Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.В выступлении глава государства заявил, что спецслужбы, органы безопасности и главы регионов "должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия". По словам Путина, события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/telegram-1906309224.html
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина

В закрытой части совещания Путина обсуждали противодействие внешним манипуляциям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности, правительства России и руководством силовых ведомств
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности, правительства России и руководством силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности, правительства России и руководством силовых ведомств
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", — сказал он.
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Представитель Кремля не сообщил о результатах совещания, отметив, что публичным было только выступление президента.
Вчера Путин собрал в Ново-Огарево глав силовых ведомств на фоне ситуации в Дагестане. На совещании также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат Федерального собрания, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замруководителя этого совещательного органа при президенте Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.
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В выступлении глава государства заявил, что спецслужбы, органы безопасности и главы регионов "должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия". По словам Путина, события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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