https://ria.ru/20231031/soveschanie-1906393183.html
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина - РИА Новости, 31.10.2023
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина
В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:39
2023-10-31T12:39
2023-10-31T13:14
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", — сказал он.Представитель Кремля не сообщил о результатах совещания, отметив, что публичным было только выступление президента.Вчера Путин собрал в Ново-Огарево глав силовых ведомств на фоне ситуации в Дагестане. На совещании также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат Федерального собрания, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замруководителя этого совещательного органа при президенте Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.В выступлении глава государства заявил, что спецслужбы, органы безопасности и главы регионов "должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия". По словам Путина, события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/telegram-1906309224.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
2023-10-31T12:39
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина
В закрытой части совещания Путина обсуждали противодействие внешним манипуляциям
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", — сказал он.
Депутат от Дагестана поддержал решение о блокировке Telegram-каналов
Представитель Кремля не сообщил о результатах совещания, отметив, что публичным было только выступление президента.
Вчера Путин собрал в Ново-Огарево глав силовых ведомств на фоне ситуации в Дагестане. На совещании также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин
, председатели обеих палат Федерального собрания, секретарь Совбеза Николай Патрушев
и замруководителя этого совещательного органа при президенте Дмитрий Медведев
, глава МИД Сергей Лавров
, министр обороны Сергей Шойгу
и директор СВР Сергей Нарышкин
.
Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины
В выступлении глава государства заявил, что спецслужбы, органы безопасности и главы регионов "должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России
, а также межнационального и межрелигиозного согласия". По словам Путина, события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины
, руками агентуры западных спецслужб.
В воскресенье в Махачкале
местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля
, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.