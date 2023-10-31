https://ria.ru/20231031/soveschanie-1906393183.html

В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина

В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина - РИА Новости, 31.10.2023

В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина

В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:39

2023-10-31T12:39

2023-10-31T13:14

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", — сказал он.Представитель Кремля не сообщил о результатах совещания, отметив, что публичным было только выступление президента.Вчера Путин собрал в Ново-Огарево глав силовых ведомств на фоне ситуации в Дагестане. На совещании также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат Федерального собрания, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замруководителя этого совещательного органа при президенте Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.В выступлении глава государства заявил, что спецслужбы, органы безопасности и главы регионов "должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия". По словам Путина, события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/telegram-1906309224.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами 2023-10-31T12:39 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин