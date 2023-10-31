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Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению - РИА Новости, 31.10.2023
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19:17 31.10.2023 (обновлено: 19:29 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/soglashenie-1906520944.html
Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению
Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению - РИА Новости, 31.10.2023
Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению
Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA), текст обнародуют после подписания соглашения, сообщает во вторник финское... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:17
2023-10-31T19:29
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA), текст обнародуют после подписания соглашения, сообщает во вторник финское внешнеполитическое ведомство."Последний раунд переговоров по новому Соглашению о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и США прошел в Хельсинки с 30 по 31 октября… Текст соглашения будет окончательным только после его подписания. После подписания соглашение станет публичным документом. Его вступление в силу подлежит одобрению парламентом", - говорится в сообщении МИД.Финляндия начала переговоры с США по новому двустороннему соглашению в августе 2022 года.Соединенные Штаты являются одним из важнейших союзников Финляндии, и заключение Соглашения о сотрудничестве в области обороны является одной из целей, заложенных в программе правительства премьер-министра Петтери Орпо, уточняет МИД."Целью DCA является уточнение рамок сотрудничества с важным союзником и предоставление сторонам возможности углублять сотрудничество во всех ситуациях безопасности. Таким образом, DCA укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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в мире, финляндия, сша, хельсинки, петтери орпо, нато
В мире, Финляндия, США, Хельсинки, Петтери Орпо, НАТО
Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению

МИД Финляндии: переговоры с США по оборонному соглашению завершены

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA), текст обнародуют после подписания соглашения, сообщает во вторник финское внешнеполитическое ведомство.
"Последний раунд переговоров по новому Соглашению о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и США прошел в Хельсинки с 30 по 31 октября… Текст соглашения будет окончательным только после его подписания. После подписания соглашение станет публичным документом. Его вступление в силу подлежит одобрению парламентом", - говорится в сообщении МИД.
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Финляндия начала переговоры с США по новому двустороннему соглашению в августе 2022 года.
Соединенные Штаты являются одним из важнейших союзников Финляндии, и заключение Соглашения о сотрудничестве в области обороны является одной из целей, заложенных в программе правительства премьер-министра Петтери Орпо, уточняет МИД.
"Целью DCA является уточнение рамок сотрудничества с важным союзником и предоставление сторонам возможности углублять сотрудничество во всех ситуациях безопасности. Таким образом, DCA укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО", - отмечается в сообщении.
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В миреФинляндияСШАХельсинкиПеттери ОрпоНАТО
 
 
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