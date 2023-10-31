https://ria.ru/20231031/soglashenie-1906520944.html

Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению

Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению - РИА Новости, 31.10.2023

Финляндия завершила переговоры с США по оборонному соглашению

Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA), текст обнародуют после подписания соглашения, сообщает во вторник финское... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:17

2023-10-31T19:17

2023-10-31T19:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт - РИА Новости. Финляндия завершила переговоры с США по обороне Defence Cooperation Agreement (DCA), текст обнародуют после подписания соглашения, сообщает во вторник финское внешнеполитическое ведомство."Последний раунд переговоров по новому Соглашению о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и США прошел в Хельсинки с 30 по 31 октября… Текст соглашения будет окончательным только после его подписания. После подписания соглашение станет публичным документом. Его вступление в силу подлежит одобрению парламентом", - говорится в сообщении МИД.Финляндия начала переговоры с США по новому двустороннему соглашению в августе 2022 года.Соединенные Штаты являются одним из важнейших союзников Финляндии, и заключение Соглашения о сотрудничестве в области обороны является одной из целей, заложенных в программе правительства премьер-министра Петтери Орпо, уточняет МИД."Целью DCA является уточнение рамок сотрудничества с важным союзником и предоставление сторонам возможности углублять сотрудничество во всех ситуациях безопасности. Таким образом, DCA укрепит безопасность Финляндии как члена НАТО", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

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в мире, финляндия, сша, хельсинки, петтери орпо, нато