https://ria.ru/20231031/sochi-1906365797.html

В Сочи отмечают Международный день Черного моря

В Сочи отмечают Международный день Черного моря - РИА Новости, 31.10.2023

В Сочи отмечают Международный день Черного моря

Десятки просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий проходят в честь празднования дня Черного моря в Сочи, отмечать морскую дату начали с... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:18

2023-10-31T12:18

2023-10-31T12:18

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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Десятки просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий проходят в честь празднования дня Черного моря в Сочи, отмечать морскую дату начали с массового экологического заплыва на сапбордах на пляже "Маяк", передает корреспондент РИА Новости. Во вторник во всех районах Большого Сочи проходят сразу несколько мероприятий: турнир по пляжному волейболу, массовый экологический заплыв на сапбордах. Заплыв "моржей" в акватории, тематические выставки по истории Черного моря, занятия йогой стартовали в Адлере. Тематическая программа "Морская феерия" проходит Хостинском районе, а в Лазаревском запланированы выступления артистов, спортивные мероприятия. "Сегодня, 31 октября, традиционно отмечается день Черного моря, проводятся мероприятия во всех районах: экологические, спортивные, развлекательные", – рассказал журналистам заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Баграт Еремян. Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Ранее департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи не рекомендовал руководителям организаций и предприятий организовывать развлекательные программы, связанные с празднованием Хеллоуина, "поскольку история этой иностранной даты несвойственна российской культуре и традициям". В качестве альтернативы департамент предложил празднование дня Черного моря.

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