https://ria.ru/20231031/sochi-1906365797.html
В Сочи отмечают Международный день Черного моря
В Сочи отмечают Международный день Черного моря - РИА Новости, 31.10.2023
В Сочи отмечают Международный день Черного моря
Десятки просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий проходят в честь празднования дня Черного моря в Сочи, отмечать морскую дату начали с... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:18
2023-10-31T12:18
2023-10-31T12:18
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
черное море
сочи
отдых в россии
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875296777_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_07a9d35343fcfdd835606a6aad49393a.jpg
СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Десятки просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий проходят в честь празднования дня Черного моря в Сочи, отмечать морскую дату начали с массового экологического заплыва на сапбордах на пляже "Маяк", передает корреспондент РИА Новости. Во вторник во всех районах Большого Сочи проходят сразу несколько мероприятий: турнир по пляжному волейболу, массовый экологический заплыв на сапбордах. Заплыв "моржей" в акватории, тематические выставки по истории Черного моря, занятия йогой стартовали в Адлере. Тематическая программа "Морская феерия" проходит Хостинском районе, а в Лазаревском запланированы выступления артистов, спортивные мероприятия. "Сегодня, 31 октября, традиционно отмечается день Черного моря, проводятся мероприятия во всех районах: экологические, спортивные, развлекательные", – рассказал журналистам заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Баграт Еремян. Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Ранее департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи не рекомендовал руководителям организаций и предприятий организовывать развлекательные программы, связанные с празднованием Хеллоуина, "поскольку история этой иностранной даты несвойственна российской культуре и традициям". В качестве альтернативы департамент предложил празднование дня Черного моря.
https://ria.ru/20231024/tury-1904859618.html
черное море
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875296777_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_b6870e2dd2ec2402825f77cc70b6ee35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, черное море, сочи, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Черное море, Сочи, отдых в России, Отдых на море
В Сочи отмечают Международный день Черного моря
В Сочи начали масштабно отмечать Международный день Черного моря
СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Десятки просветительских, спортивных и развлекательных мероприятий проходят в честь празднования дня Черного моря в Сочи, отмечать морскую дату начали с массового экологического заплыва на сапбордах на пляже "Маяк", передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник во всех районах Большого Сочи проходят сразу несколько мероприятий: турнир по пляжному волейболу, массовый экологический заплыв на сапбордах. Заплыв "моржей" в акватории, тематические выставки по истории Черного моря
, занятия йогой стартовали в Адлере
. Тематическая программа "Морская феерия" проходит Хостинском районе, а в Лазаревском запланированы выступления артистов, спортивные мероприятия.
"Сегодня, 31 октября, традиционно отмечается день Черного моря, проводятся мероприятия во всех районах: экологические, спортивные, развлекательные", – рассказал журналистам заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Баграт Еремян.
Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле
(Турция
) представители правительств России
, Украины
, Болгарии
, Румынии
, Турции и Грузии
подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.
Ранее департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи не рекомендовал руководителям организаций и предприятий организовывать развлекательные программы, связанные с празднованием Хеллоуина, "поскольку история этой иностранной даты несвойственна российской культуре и традициям". В качестве альтернативы департамент предложил празднование дня Черного моря.
Туроператоры оценили спрос на путевки в ноябрьские праздники