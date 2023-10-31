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В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона - РИА Новости, 31.10.2023
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15:07 31.10.2023 (обновлено: 15:08 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/smi-1906446197.html
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона - РИА Новости, 31.10.2023
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона
Закрытие СМИ в Молдавии является нарушением закона и насилием над гражданами, которые будут бояться выражать свое мнение, считает депутат парламента от блока... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:07
2023-10-31T15:08
молдавия
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кишинев
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Закрытие СМИ в Молдавии является нарушением закона и насилием над гражданами, которые будут бояться выражать свое мнение, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов. "Такие решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и службе информации и безопасности нужно помещать в кунтскамеру, чтобы люди смотрели, ужасались и не повторяли. Когда государство начинает топтать закон, значит, государство идет к концу. Если это их план, то пусть честно нам об этом скажут! Мы имеем дело с насилием над гражданами нашей страны", - заявил Старыш в ходе телемарафона, запущенном в поддержку закрытых каналов. По его словам, самое плохое в этой ситуации то, что люди начинают бояться говорить, выражать свое мнение. "Разговоры о политике потихоньку смещаются на кухни. Мы в какие годы живем? Даже на уровне терминологии у нас появились "враги народа". Все это очень напоминает тридцатые-пятидесятые годы прошлого века, и не в одной стране", - отметил депутат. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906278010.html
https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html
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молдавия, в мире, кишинев
Молдавия, В мире, Кишинев
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона

Молдавский депутат назвал закрытие ряда СМИ в Молдавии насилием над гражданами

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Закрытие СМИ в Молдавии является нарушением закона и насилием над гражданами, которые будут бояться выражать свое мнение, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов.
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"Такие решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и службе информации и безопасности нужно помещать в кунтскамеру, чтобы люди смотрели, ужасались и не повторяли. Когда государство начинает топтать закон, значит, государство идет к концу. Если это их план, то пусть честно нам об этом скажут! Мы имеем дело с насилием над гражданами нашей страны", - заявил Старыш в ходе телемарафона, запущенном в поддержку закрытых каналов.
По его словам, самое плохое в этой ситуации то, что люди начинают бояться говорить, выражать свое мнение. "Разговоры о политике потихоньку смещаются на кухни. Мы в какие годы живем? Даже на уровне терминологии у нас появились "враги народа". Все это очень напоминает тридцатые-пятидесятые годы прошлого века, и не в одной стране", - отметил депутат.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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