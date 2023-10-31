https://ria.ru/20231031/smi-1906446197.html
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона - РИА Новости, 31.10.2023
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона
Закрытие СМИ в Молдавии является нарушением закона и насилием над гражданами, которые будут бояться выражать свое мнение, считает депутат парламента от блока... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:07
2023-10-31T15:07
2023-10-31T15:08
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Закрытие СМИ в Молдавии является нарушением закона и насилием над гражданами, которые будут бояться выражать свое мнение, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов. "Такие решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и службе информации и безопасности нужно помещать в кунтскамеру, чтобы люди смотрели, ужасались и не повторяли. Когда государство начинает топтать закон, значит, государство идет к концу. Если это их план, то пусть честно нам об этом скажут! Мы имеем дело с насилием над гражданами нашей страны", - заявил Старыш в ходе телемарафона, запущенном в поддержку закрытых каналов. По его словам, самое плохое в этой ситуации то, что люди начинают бояться говорить, выражать свое мнение. "Разговоры о политике потихоньку смещаются на кухни. Мы в какие годы живем? Даже на уровне терминологии у нас появились "враги народа". Все это очень напоминает тридцатые-пятидесятые годы прошлого века, и не в одной стране", - отметил депутат. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906278010.html
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молдавия, в мире, кишинев
Молдавия, В мире, Кишинев
В Молдавии назвали решение о закрытии нескольких СМИ нарушением закона
Молдавский депутат назвал закрытие ряда СМИ в Молдавии насилием над гражданами
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Закрытие СМИ в Молдавии является нарушением закона и насилием над гражданами, которые будут бояться выражать свое мнение, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов.
Шор заявил, что молдавские власти продолжат нарушать закон
"Такие решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и службе информации и безопасности нужно помещать в кунтскамеру, чтобы люди смотрели, ужасались и не повторяли. Когда государство начинает топтать закон, значит, государство идет к концу. Если это их план, то пусть честно нам об этом скажут! Мы имеем дело с насилием над гражданами нашей страны", - заявил Старыш в ходе телемарафона, запущенном в поддержку закрытых каналов.
По его словам, самое плохое в этой ситуации то, что люди начинают бояться говорить, выражать свое мнение. "Разговоры о политике потихоньку смещаются на кухни. Мы в какие годы живем? Даже на уровне терминологии у нас появились "враги народа". Все это очень напоминает тридцатые-пятидесятые годы прошлого века, и не в одной стране", - отметил депутат.
Ряд российских СМИ в Молдавии
уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ
в Кишиневе
осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва
рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Додон обвинил власти Молдавии в ужесточении цензуры