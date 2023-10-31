https://ria.ru/20231031/smi-1906421869.html

Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии

Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2023

Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии

Госсекретарь белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что западные СМИ неестественным... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:06

2023-10-31T14:06

2023-10-31T14:06

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что западные СМИ неестественным образом преподносят события в Белоруссии и России, призвал отвечать на это правдивой информацией. "Сегодня мы видим, сколь неестественна призма представления в первую очередь западными СМИ тех событий, которые касаются России, Беларуси, даже последних событий на Ближнем Востоке. И вот здесь впору говорить о злоупотреблении свободой слова, впору говорить о злоупотреблении ресурсом интернета, который позволяет из одной точки мира сотням тысяч, а может быть, миллионов людей донести или навязать то, что хочет автор. Если автор честен, порядочен, искренен - мы это приветствуем", - сказал Мезенцев во вторник. По его словам, другое дело, если у автора политический заказ. Госсекретарь подчеркнул, что отрицательно относится к злоупотреблению свободой слова, в частности, через интернет, "кривой" подаче информации. "Мы видим, что западные СМИ как по команде предельно оперативно реагируют, представляя надуманные, порой прямо противоположные оценки, … оказывая давление на миллионы россиян и белорусов", - сказал Мезенцев. "С этим можно мириться? Наверное, нет. Мы не готовы и не хотим. Как на это отвечать? Представлением телезрителям, читателям газет, интернет-ресурсов правдивой информации с минимальным набором оценок, предлагая читателю и зрителю самому делать выводы на основе своих суждений, своего социального житейского опыта, с учетом своего возраста, но обязательно делая этих людей союзниками", - отметил госсекретарь.

https://ria.ru/20230827/lavrov-1892506909.html

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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев