Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
14:06 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/smi-1906421869.html
Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии
Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2023
Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии
Госсекретарь белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что западные СМИ неестественным... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:06
2023-10-31T14:06
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что западные СМИ неестественным образом преподносят события в Белоруссии и России, призвал отвечать на это правдивой информацией. "Сегодня мы видим, сколь неестественна призма представления в первую очередь западными СМИ тех событий, которые касаются России, Беларуси, даже последних событий на Ближнем Востоке. И вот здесь впору говорить о злоупотреблении свободой слова, впору говорить о злоупотреблении ресурсом интернета, который позволяет из одной точки мира сотням тысяч, а может быть, миллионов людей донести или навязать то, что хочет автор. Если автор честен, порядочен, искренен - мы это приветствуем", - сказал Мезенцев во вторник. По его словам, другое дело, если у автора политический заказ. Госсекретарь подчеркнул, что отрицательно относится к злоупотреблению свободой слова, в частности, через интернет, "кривой" подаче информации. "Мы видим, что западные СМИ как по команде предельно оперативно реагируют, представляя надуманные, порой прямо противоположные оценки, … оказывая давление на миллионы россиян и белорусов", - сказал Мезенцев. "С этим можно мириться? Наверное, нет. Мы не готовы и не хотим. Как на это отвечать? Представлением телезрителям, читателям газет, интернет-ресурсов правдивой информации с минимальным набором оценок, предлагая читателю и зрителю самому делать выводы на основе своих суждений, своего социального житейского опыта, с учетом своего возраста, но обязательно делая этих людей союзниками", - отметил госсекретарь.
https://ria.ru/20230827/lavrov-1892506909.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
Мезенцев обвинил западные СМИ в искажении событий в России и Белоруссии

Мезенцев: западные СМИ неестественно преподносят события в РФ и Белоруссии

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что западные СМИ неестественным образом преподносят события в Белоруссии и России, призвал отвечать на это правдивой информацией.
"Сегодня мы видим, сколь неестественна призма представления в первую очередь западными СМИ тех событий, которые касаются России, Беларуси, даже последних событий на Ближнем Востоке. И вот здесь впору говорить о злоупотреблении свободой слова, впору говорить о злоупотреблении ресурсом интернета, который позволяет из одной точки мира сотням тысяч, а может быть, миллионов людей донести или навязать то, что хочет автор. Если автор честен, порядочен, искренен - мы это приветствуем", - сказал Мезенцев во вторник.
По его словам, другое дело, если у автора политический заказ. Госсекретарь подчеркнул, что отрицательно относится к злоупотреблению свободой слова, в частности, через интернет, "кривой" подаче информации. "Мы видим, что западные СМИ как по команде предельно оперативно реагируют, представляя надуманные, порой прямо противоположные оценки, … оказывая давление на миллионы россиян и белорусов", - сказал Мезенцев.
"С этим можно мириться? Наверное, нет. Мы не готовы и не хотим. Как на это отвечать? Представлением телезрителям, читателям газет, интернет-ресурсов правдивой информации с минимальным набором оценок, предлагая читателю и зрителю самому делать выводы на основе своих суждений, своего социального житейского опыта, с учетом своего возраста, но обязательно делая этих людей союзниками", - отметил госсекретарь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
"Работают языком". Лавров высказался о западных политиках и СМИ
27 августа, 12:39
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий Мезенцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала