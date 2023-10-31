В Молдавии раскритиковали власти из-за решения о закрытии нескольких СМИ
Компартия Молдавии считает, что решение о закрытии СМИ противоречит конституции
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Оппозиционная партия коммунистов Молдавии осудила решения властей о цензурировании медиапространства, поскольку оно противоречит конституции.
"Совершенно очевидно, что блокирование шести телевизионных каналов и десятков изданий означает официальное введение цензуры, что противоречит конституции Молдавии, подрывает основы демократии и правового государства", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической организации.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны.
Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Вдобавок по указу главы регулятора на территории республики будет заблокирован доступ к 31 веб-порталу, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Коммунисты обратили внимание на "правовой беспредел" властей, которые принимают скандальные решения через комиссию по ЧС. В партии призвали зарубежных дипломатов обратить внимание на "беспрецедентную атаку на свободу слова, выражения, демократию, предпринятую властями страны, имеющей статус кандидата на вступление в ЕС".
"Зачистка медийного поля происходит накануне местных выборов с прицелом на следующие избирательные циклы. Стремительно теряющая авторитет власть демонстрирует, что не остановится ни перед чем ради самосохранения. К огромному сожалению, это происходит при молчаливом согласии курирующих этот диктаторский режим посольств и международных организаций", — указано в заявлении.
Несколько российских СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Регулятор с 26 февраля 2022 года заблокировал сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Российский МИД заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. В ведомстве добавили, что квалифицируют такие действия как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".