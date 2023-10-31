https://ria.ru/20231031/skandinaviya-1906489726.html

Столтенберг ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Скандинавии

Столтенберг ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Скандинавии - РИА Новости, 31.10.2023

Столтенберг ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Скандинавии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок останется ядерным альянсом, однако страны-члены, включая Скандинавию, должны самостоятельно... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:47

2023-10-31T17:47

2023-10-31T17:47

в мире

нато

йенс столтенберг

ядерное оружие

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок останется ядерным альянсом, однако страны-члены, включая Скандинавию, должны самостоятельно решать, размещать ли на своей территории такое оружие. Столтенберг выступил в Норвегии на форуме по сотрудничеству скандинавских стран, его выступление переводилось на английский язык. "Скандинавские страны сами должны принимать решение, как они хотят действовать по вопросу ядерного оружия на своей территории. Есть страны НАТО, которые решили не размещать такое оружие на своей территории. В документах НАТО говорится, что мы нацелены на мир без ядерного оружия, поскольку мы осознаем ужасные последствия его применения. Но мы также говорим, что пока существует ядерное оружие, мы останемся также ядерным альянсом", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, как в альянсе собираются гарантировать скандинавским странам их решение о неразмещении на своей территории ядерного оружия. Генсек НАТО добавил, что в альянсе выступают за контроль и сокращение ядерных вооружений. "Но мы также должны отвечать на вызов, который нам бросает своей риторикой Россия…, должны учитывать ситуацию в мире, включая Китай и Северную Корею", - подчеркнул Столтенберг. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле этого года. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание в формате Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

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https://ria.ru/20231026/dsnv-1905389335.html

https://ria.ru/20231011/ispytaniya-1902121305.html

https://ria.ru/20230929/nato-1899484059.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, ядерное оружие