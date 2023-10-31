https://ria.ru/20231031/siriya-1906551163.html

ВКС России поразили два подземных укрытия боевиков и склад в Сирии

ВКС России поразили два подземных укрытия боевиков и склад в Сирии - РИА Новости, 31.10.2023

ВКС России поразили два подземных укрытия боевиков и склад в Сирии

ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотников в Идлибе,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:06

2023-10-31T22:06

2023-10-31T22:06

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотников в Идлибе, ликвидировано до десяти боевиков, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Инкзик и Кансафра провинции Идлиб поражены два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов. Ликвидировано до десяти боевиков", - сказал Кулить на брифинге. Он уточнил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией. Так, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотником MQ-1C "коалиции". Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в Алеппо – два обстрела, в Идлибе – один обстрел, в Латакии - один обстрел. Он также добавил, что в результате артиллерийского удара со стороны боевиков ранен один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231028/ssha-1905767746.html

https://ria.ru/20231002/siriya-1899818195.html

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сша, воздушно-космические силы россии, f-16, rafale, f-15se