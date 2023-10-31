https://ria.ru/20231031/sireny-1906376445.html
В Нетив-ха-Асара на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В Нетив-ха-Асара на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 31.10.2023
В Нетив-ха-Асара на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском населенном пункте Нетив-ха-Асара, расположенном в районе, прилегающем к сектору Газа, сообщила Армия обороны... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:43
2023-10-31T11:43
2023-10-31T11:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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израиль
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в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском населенном пункте Нетив-ха-Асара, расположенном в районе, прилегающем к сектору Газа, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале. "Сирены прозвучали в мошаве Нетив-ха-Асара в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении армии.В Нетив-ха-Асаре проживают около 900 человек. Мошав - это вид сельских населенных пунктов в Израиле. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, палестина, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Палестина, В мире
В Нетив-ха-Асара на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Армия Израиля: в Нетив-ха-Асара прозвучали сирены воздушной тревоги
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском населенном пункте Нетив-ха-Асара, расположенном в районе, прилегающем к сектору Газа, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале
.
"Сирены прозвучали в мошаве Нетив-ха-Асара в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении армии.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
В Нетив-ха-Асаре проживают около 900 человек.
Мошав - это вид сельских населенных пунктов в Израиле.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.