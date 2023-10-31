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Более 50 миллиардов рублей выделят на сады и школы МО в 2023 году

Более 50 миллиардов рублей выделят на сады и школы МО в 2023 году - РИА Новости, 31.10.2023

Более 50 миллиардов рублей выделят на сады и школы МО в 2023 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в следующем году власти Подмосковья намерены выделить порядка 50 миллиардов рублей на строительство школ... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:46

2023-10-31T15:46

2023-10-31T15:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в следующем году власти Подмосковья намерены выделить порядка 50 миллиардов рублей на строительство школ и детских садов в регионе. Всего планируется возвести около 40 объектов, сообщил телеканал "360".Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье на данный момент занимает лидирующую позицию по строительству образовательных учреждений."В проекте бюджета региона на 2024 год на строительство школ мы предусмотрели более 47 миллиардов рублей и еще порядка 7,5 миллиарда рублей – на возведение детских садов", – уточнил Брынцалов.Он добавил, что все строительные работы будут контролироваться Мособлдумой."Наш регион активно растет, ежегодно все больше детей идут в школы и детсады, поэтому нужно обеспечивать необходимую социальную инфраструктуру, важно сохранять темпы строительства", – обратил внимание Брынцалов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)