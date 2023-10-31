https://ria.ru/20231031/sentinel-1906312272.html

Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel

Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel - РИА Новости, 31.10.2023

Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel

Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T00:32

2023-10-31T00:32

2023-10-31T00:38

lockheed martin

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следует из отчетности Пентагона."Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - указано в документе.Срок завершения исполнения контракта указан 20 октября 2039 года.

https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868636466.html

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lockheed martin , министерство обороны сша, в мире