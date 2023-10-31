https://ria.ru/20231031/sentinel-1906312272.html
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel - РИА Новости, 31.10.2023
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel
Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:32
2023-10-31T00:32
2023-10-31T00:38
lockheed martin
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856453769_0:71:570:391_1920x0_80_0_0_ee2cf3be7c3e7423005961f9ed806c0f.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следует из отчетности Пентагона."Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - указано в документе.Срок завершения исполнения контракта указан 20 октября 2039 года.
https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868636466.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856453769_0:18:570:445_1920x0_80_0_0_93b70862554f989ed8c1763436ac8ef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lockheed martin , министерство обороны сша, в мире
Lockheed Martin , Министерство обороны США, В мире
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel
Пентагон: Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следует из отчетности Пентагона.
"Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - указано в документе.
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35
Срок завершения исполнения контракта указан 20 октября 2039 года.