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Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel - РИА Новости, 31.10.2023
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00:32 31.10.2023 (обновлено: 00:38 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sentinel-1906312272.html
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel - РИА Новости, 31.10.2023
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel
Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:32
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lockheed martin
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следует из отчетности Пентагона."Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - указано в документе.Срок завершения исполнения контракта указан 20 октября 2039 года.
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lockheed martin , министерство обороны сша, в мире
Lockheed Martin , Министерство обороны США, В мире
Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel

Пентагон: Lockheed Martin получил контракт для производства МБР Sentinel

© U.S. Air ForceКонцептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
© U.S. Air Force
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от минобороны США в размере почти 1 миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, следует из отчетности Пентагона.
"Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 миллиона долларов на программу головной части MK21A. Контракт предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel", - указано в документе.
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29 апреля, 00:49
Срок завершения исполнения контракта указан 20 октября 2039 года.
 
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