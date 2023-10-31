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Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен
Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.10.2023
Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен
США прорабатывают с Киевом варианты экспорта украинского зерна, однако считают, что альтернативы прекратившей действие черноморской инициативе быть не может,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:26
2023-10-31T18:26
2023-10-31T18:30
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США прорабатывают с Киевом варианты экспорта украинского зерна, однако считают, что альтернативы прекратившей действие черноморской инициативе быть не может, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен."Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен
Блинкен: альтернативы черноморской сделке быть не может