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Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.10.2023
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18:26 31.10.2023 (обновлено: 18:30 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sdelka-1906501696.html
Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен
Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.10.2023
Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен
США прорабатывают с Киевом варианты экспорта украинского зерна, однако считают, что альтернативы прекратившей действие черноморской инициативе быть не может,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:26
2023-10-31T18:30
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США прорабатывают с Киевом варианты экспорта украинского зерна, однако считают, что альтернативы прекратившей действие черноморской инициативе быть не может, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен."Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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сша, киев, россия, украина, энтони блинкен, владимир путин, оон, в мире
США, Киев, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ООН, В мире
Альтернативы черноморской сделке быть не может, заявил Блинкен

Блинкен: альтернативы черноморской сделке быть не может

© AP Photo / Andrew HarnikЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США прорабатывают с Киевом варианты экспорта украинского зерна, однако считают, что альтернативы прекратившей действие черноморской инициативе быть не может, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 10:13
 
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