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Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве - РИА Новости, 31.10.2023
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10:52 31.10.2023 (обновлено: 10:53 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/samokaty-1906361571.html
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве - РИА Новости, 31.10.2023
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за теплой погоды, сервис аренды проработает до середины ноября, если позволит погода, то его работу... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:53
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общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за теплой погоды, сервис аренды проработает до середины ноября, если позволит погода, то его работу продлят, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу. Мы видим, что несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 миллиона поездок. Это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что сервис аренды проработает до середины ноября. Если позволит погода, то его работу продлят.
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Москва, Общество
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве

Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов Whoosh в Москве
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за теплой погоды, сервис аренды проработает до середины ноября, если позволит погода, то его работу продлят, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу. Мы видим, что несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 миллиона поездок. Это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервис аренды проработает до середины ноября. Если позволит погода, то его работу продлят.
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