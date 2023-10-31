https://ria.ru/20231031/samokaty-1906361571.html
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве - РИА Новости, 31.10.2023
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за теплой погоды, сервис аренды проработает до середины ноября, если позволит погода, то его работу... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:53
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за теплой погоды, сервис аренды проработает до середины ноября, если позволит погода, то его работу продлят, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу. Мы видим, что несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 миллиона поездок. Это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что сервис аренды проработает до середины ноября. Если позволит погода, то его работу продлят.
https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за теплой погоды, сервис аренды проработает до середины ноября, если позволит погода, то его работу продлят, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу. Мы видим, что несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 миллиона поездок. Это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервис аренды проработает до середины ноября. Если позволит погода, то его работу продлят.
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