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Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 31.10.2023 (обновлено: 16:51 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906472863.html
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России - РИА Новости, 31.10.2023
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:47
2023-10-31T16:51
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
донецкая народная республика
луганская народная республика
вивек рамасвами
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами по новым регионам РФ, указал на ошибку в его словах: там живут не просто русскоговорящие, а русские люди. Ранее Рамасвами заявил, что жители новых регионов России не только русскоговорящие, большинство из них "даже не считают себя частью Украины". "Вивек Рамасвами не открыл ничего нового. Он просто озвучил истину, которая и так всем известна. Хочу обратить лишь внимание на допущенную им ошибку. В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие или мифические русскоязычные украинцы, что долгие годы пыталась манипулятивно внедрить в общественное сознание украинская пропаганда", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, общество в западных странах начинает уставать от поддержки режима Владимира Зеленского, поэтому американские политики начинают делать более взвешенные заявления по отношению к России, пытаются угодить своим избирателям, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231031/regiony-1906418030.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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россия, владимир рогов, донецкая народная республика, луганская народная республика, вивек рамасвами, херсонская область , запорожская область, политика, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вивек Рамасвами, Херсонская область , Запорожская область, Политика, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России

Рогов указал Рамасвами, что в новых регионах России живут русские люди

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке в Мелитополе
Люди гуляют в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами по новым регионам РФ, указал на ошибку в его словах: там живут не просто русскоговорящие, а русские люди.
Ранее Рамасвами заявил, что жители новых регионов России не только русскоговорящие, большинство из них "даже не считают себя частью Украины".
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам
Вчера, 13:56
"Вивек Рамасвами не открыл ничего нового. Он просто озвучил истину, которая и так всем известна. Хочу обратить лишь внимание на допущенную им ошибку. В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие или мифические русскоязычные украинцы, что долгие годы пыталась манипулятивно внедрить в общественное сознание украинская пропаганда", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, общество в западных странах начинает уставать от поддержки режима Владимира Зеленского, поэтому американские политики начинают делать более взвешенные заявления по отношению к России, пытаются угодить своим избирателям, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВивек РамасвамиХерсонская областьЗапорожская областьПолитикаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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