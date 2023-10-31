https://ria.ru/20231031/rossiya-1906472863.html
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России - РИА Новости, 31.10.2023
Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:47
2023-10-31T16:47
2023-10-31T16:51
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
донецкая народная республика
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вивек рамасвами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами по новым регионам РФ, указал на ошибку в его словах: там живут не просто русскоговорящие, а русские люди. Ранее Рамасвами заявил, что жители новых регионов России не только русскоговорящие, большинство из них "даже не считают себя частью Украины". "Вивек Рамасвами не открыл ничего нового. Он просто озвучил истину, которая и так всем известна. Хочу обратить лишь внимание на допущенную им ошибку. В новых регионах живут русские люди, а не просто русскоговорящие или мифические русскоязычные украинцы, что долгие годы пыталась манипулятивно внедрить в общественное сознание украинская пропаганда", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, общество в западных странах начинает уставать от поддержки режима Владимира Зеленского, поэтому американские политики начинают делать более взвешенные заявления по отношению к России, пытаются угодить своим избирателям, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231031/regiony-1906418030.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов указал кандидату в президенты США на ошибку по новым регионам России
Рогов указал Рамасвами, что в новых регионах России живут русские люди