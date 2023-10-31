https://ria.ru/20231031/rossiya-1906405521.html

Мезенцев назвал фундамент отношений России и Белоруссии

Мезенцев назвал фундамент отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2023

Мезенцев назвал фундамент отношений России и Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что объединение усилий Минска и Москвы... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:28

2023-10-31T13:28

2023-10-31T16:19

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

снг

шос

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что объединение усилий Минска и Москвы делает страны конкурентоспособнее. "Есть у некоторых белорусов точка зрения, что мы можем сами по себе, зачем это Союзное государство: огромный мир вокруг нас, и нас все ждут, готовы нам помочь... Такая точка зрения есть и у некоторых россиян. Но разве постсоветский период не доказал, что объединенная Европа успешнее, когда она (страны Европы – ред.) взаимодействует друг с другом на основе консенсуса, и доказательнее в предложении миру своих планов, чем страны, объединенные в рамках ЕС, если они действуют порознь. Разве влияние Советского Союза, авторитет которого по ряду позиций был просто непререкаем, … разве СНГ в постсоветский период, система отношений в ШОС и БРИКС не доказывают, что, объединяя усилия, мы успешнее и конкурентоспособнее?" - сказал Мезенцев в интервью во вторник. Он подчеркнул, что на государственном уровне обособленное существование – неправильный путь, который не дает успеха. При этом Мезенцев обратил внимание, что сплоченность Белоруссии и России, взаимодействие, строительство Союзного государства началось задолго до масштабных западных санкций, информационного давления Запада. Госсекретарь отметил, что бюджет СГ на следующий год увеличен на 38%, что подтверждает заинтересованность сторон во взаимодействии, расширении форматов союзного строительства. "Фундамент наших отношений – это не только реализация союзных программ как единого плана экономической интеграции", - сказал Мезенцев. Он отметил, что совбезы Белоруссии и России успешно работают над концепцией безопасности Союзного государства, которая будет предполагать максимальную востребованность оборонных потенциалов двух стран, учет давления извне и необходимость ответа на него, защиту национальных интересов, в том числе в сфере экономики. "У нас утверждена единая оборонная доктрина Союзного государства, концепция единой миграционной политики. Мы хотим, чтобы открытость наших стран и равные права граждан Беларуси и России были обеспечены в системе здравоохранения, соцподдержке, приеме на работу и десятках других направлений. Мы хотим, чтобы во всех смыслах у нас не было границ между субъектами РФ и регионами Беларуси, чтобы города-побратимы… друг другу помогали. У нас единое понимание базовых, основных этапов совместной истории, прежде всего, оценки Великой Отечественной войны. У нас стремление быть на гребне времени, отвечать на технологические вызовы и запросы в сфере высоких технологий, промышленного производства, агросфере", - добавил Мезенцев.

https://ria.ru/20230926/pamyat-1898808721.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, снг, шос