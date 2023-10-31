https://ria.ru/20231031/rossiya-1906320756.html

"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России

"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России - РИА Новости, 31.10.2023

"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России

Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок, написал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:32

2023-10-31T02:32

2023-10-31T02:32

в мире

россия

китай

дмитрий песков

нато

сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок, написал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер."Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене", — заявил журналист.Он добавил, что конфликт на Украине доказал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире. Кроме того, позиции Вашингтона слабеют с каждым днем конфликта в секторе Газа. Израиль, несмотря на поддержку Америки, оказался на грани катастрофы, и его граждане потеряли доверие к своим лидерам, уверен Сабер.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231030/putin-1906292290.html

россия

китай

сша

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в мире, россия, китай, дмитрий песков, нато, сша