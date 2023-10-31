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"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России - РИА Новости, 31.10.2023
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02:32 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906320756.html
"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России
"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России - РИА Новости, 31.10.2023
"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России
Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок, написал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T02:32
2023-10-31T02:32
в мире
россия
китай
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок, написал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер."Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене", — заявил журналист.Он добавил, что конфликт на Украине доказал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире. Кроме того, позиции Вашингтона слабеют с каждым днем конфликта в секторе Газа. Израиль, несмотря на поддержку Америки, оказался на грани катастрофы, и его граждане потеряли доверие к своим лидерам, уверен Сабер.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, китай, дмитрий песков, нато, сша
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, НАТО, США
"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России

Saut al-Iraq: Россия и Китай нанесут США поражение на международной арене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок, написал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.
«
"Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене", — заявил журналист.
Он добавил, что конфликт на Украине доказал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире. Кроме того, позиции Вашингтона слабеют с каждым днем конфликта в секторе Газа. Израиль, несмотря на поддержку Америки, оказался на грани катастрофы, и его граждане потеряли доверие к своим лидерам, уверен Сабер.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
США нужен хаос на Ближнем Востоке, заявил Путин
30 октября, 21:25
 
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