"Осталось только молиться". США предсказали поражение от России
Saut al-Iraq: Россия и Китай нанесут США поражение на международной арене
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок, написал обозреватель Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.
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"Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене", — заявил журналист.
Он добавил, что конфликт на Украине доказал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире. Кроме того, позиции Вашингтона слабеют с каждым днем конфликта в секторе Газа. Израиль, несмотря на поддержку Америки, оказался на грани катастрофы, и его граждане потеряли доверие к своим лидерам, уверен Сабер.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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