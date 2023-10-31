https://ria.ru/20231031/roskomnadzor-1906436445.html
Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта НСПК
Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта НСПК - РИА Новости, 31.10.2023
Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта НСПК
Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщил регулятор РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:47
2023-10-31T14:47
2023-10-31T14:47
экономика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщил регулятор РИА Новости. "По состоянию на 13:00 31 октября 2023 года Роскомнадзор не получил уведомление об инциденте от оператора", - заявил регулятор. В понедельник в пресс-службе НСПК, комментируя ситуацию о том, что их сайт якобы был взломан, РИА Новости сообщили, что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно, сервера и ЦОДы компании не имеют доступа в интернет. Сайт НСПК является визитной карточкой и не содержит конфиденциальных данных: обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме, поясняли в компании. Как убедился корреспондент РИА Новости, во вторник сайт системы не работает. АО "Национальная система платежных карт" - оператор платежной системы "Мир. 100% акций НСПК принадлежит Банку России.
https://ria.ru/20231019/khakery-1903723140.html
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РИА Новости
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экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Экономика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта НСПК
РКН не получал уведомления о взломе сайта Национальной системы платежных карт
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не получал уведомления о взломе сайта Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщил регулятор РИА Новости.
"По состоянию на 13:00 31 октября 2023 года Роскомнадзор не получил уведомление об инциденте от оператора", - заявил регулятор.
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В понедельник в пресс-службе НСПК, комментируя ситуацию о том, что их сайт якобы был взломан, РИА Новости сообщили, что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно, сервера и ЦОДы компании не имеют доступа в интернет. Сайт НСПК является визитной карточкой и не содержит конфиденциальных данных: обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме, поясняли в компании.
Как убедился корреспондент РИА Новости, во вторник сайт системы не работает.
АО "Национальная система платежных карт" - оператор платежной системы "Мир. 100% акций НСПК принадлежит Банку России.