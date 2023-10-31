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РЭЦ: компании покажут свою продукцию в Дубае на WETEX & Dubai Solar Show - РИА Новости, 31.10.2023
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16:32 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/rets-1906468361.html
РЭЦ: компании покажут свою продукцию в Дубае на WETEX & Dubai Solar Show
РЭЦ: компании покажут свою продукцию в Дубае на WETEX & Dubai Solar Show - РИА Новости, 31.10.2023
РЭЦ: компании покажут свою продукцию в Дубае на WETEX & Dubai Solar Show
Российские компании представят свою продукцию на национальной экспозиции Made in Russia на 25-й международной выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023 и примут... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:32
2023-10-31T16:32
экономика
россия
дубай
оаэ
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские компании представят свою продукцию на национальной экспозиции Made in Russia на 25-й международной выставке WETEX &amp; Dubai Solar Show 2023 и примут участие в таргетированных b2b-переговорах с потенциальными иностранными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."14 российских производителей отправятся в Дубай, ОАЭ на 25-ю международную выставку WETEX &amp; Dubai Solar Show 2023, которая пройдет 15-17 ноября", - говорится в сообщении.Там добавляется, что под брендом Made in Russia будут представлены передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставки новых источников электроэнергии.Компании примут участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20231031/kooperatsiya-1906467354.html
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экономика, россия, дубай, оаэ
Экономика, Россия, Дубай, ОАЭ

РЭЦ: компании покажут свою продукцию в Дубае на WETEX & Dubai Solar Show

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские компании представят свою продукцию на национальной экспозиции Made in Russia на 25-й международной выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023 и примут участие в таргетированных b2b-переговорах с потенциальными иностранными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"14 российских производителей отправятся в Дубай, ОАЭ на 25-ю международную выставку WETEX & Dubai Solar Show 2023, которая пройдет 15-17 ноября", - говорится в сообщении.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Там добавляется, что под брендом Made in Russia будут представлены передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставки новых источников электроэнергии.
Компании примут участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
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