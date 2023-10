https://ria.ru/20231031/rets-1906468361.html

РЭЦ: компании покажут свою продукцию в Дубае на WETEX & Dubai Solar Show

2023-10-31

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские компании представят свою продукцию на национальной экспозиции Made in Russia на 25-й международной выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023 и примут участие в таргетированных b2b-переговорах с потенциальными иностранными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."14 российских производителей отправятся в Дубай, ОАЭ на 25-ю международную выставку WETEX & Dubai Solar Show 2023, которая пройдет 15-17 ноября", - говорится в сообщении.Там добавляется, что под брендом Made in Russia будут представлены передовые инженерные технологии и решения в области обработки воды, строительства и эксплуатации солнечных электростанций, генерации и поставки новых источников электроэнергии.Компании примут участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

