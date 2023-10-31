https://ria.ru/20231031/rets-1906373486.html

РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае

РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае - РИА Новости, 31.10.2023

РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае

Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia будет работать на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:31

2023-10-31T11:31

2023-10-31T11:31

экономика

россия

китай

шанхай

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia будет работать на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE представят 66 российских компаний. Российская экспозиция займет почти 1700 квадратных метров и будет расположена в 6 павильонах", - сообщает центр.В РЭЦ уточнили, что российские товары будут представлены в павильонах "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и IТ" и "Услуги".Так, например, российские компании АПК представят китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Отечественные производители также познакомят гостей выставки с российской косметикой, БАДами, медицинской продукцией и бытовой химией, а также покажут сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.Посетители выставки также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российское программное обеспечение. Также на CIIE приедут экспортеры услуг - логистические компании и туроператоры."Каждый раз мы ставим планку для себя все выше. В этом году размер нашей делегации "Сделано в России" будет больше в два раза, чем в прошлом. Так же почти в 2 раза увеличится сама экспозиция. И если в прошлом году наши компании провели в ходе выставки более 250 встреч с потенциалом в 1,6 миллиарда рублей, то в этом году планируем уже более 500 таргетированных встреч", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая.РЭЦ поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.

https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html

https://ria.ru/20231025/eksport-1905221938.html

россия

китай

шанхай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, шанхай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)