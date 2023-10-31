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РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае - РИА Новости, 31.10.2023
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11:31 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/rets-1906373486.html
РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае
РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае - РИА Новости, 31.10.2023
РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае
Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia будет работать на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:31
2023-10-31T11:31
экономика
россия
китай
шанхай
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia будет работать на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE представят 66 российских компаний. Российская экспозиция займет почти 1700 квадратных метров и будет расположена в 6 павильонах", - сообщает центр.В РЭЦ уточнили, что российские товары будут представлены в павильонах "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и IТ" и "Услуги".Так, например, российские компании АПК представят китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Отечественные производители также познакомят гостей выставки с российской косметикой, БАДами, медицинской продукцией и бытовой химией, а также покажут сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.Посетители выставки также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российское программное обеспечение. Также на CIIE приедут экспортеры услуг - логистические компании и туроператоры."Каждый раз мы ставим планку для себя все выше. В этом году размер нашей делегации "Сделано в России" будет больше в два раза, чем в прошлом. Так же почти в 2 раза увеличится сама экспозиция. И если в прошлом году наши компании провели в ходе выставки более 250 встреч с потенциалом в 1,6 миллиарда рублей, то в этом году планируем уже более 500 таргетированных встреч", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая.РЭЦ поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.
https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html
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экономика, россия, китай, шанхай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ организует масштабную национальную экспозицию Made in Russia в Китае

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia будет работать на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE представят 66 российских компаний. Российская экспозиция займет почти 1700 квадратных метров и будет расположена в 6 павильонах", - сообщает центр.
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В РЭЦ уточнили, что российские товары будут представлены в павильонах "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и IТ" и "Услуги".
Так, например, российские компании АПК представят китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Отечественные производители также познакомят гостей выставки с российской косметикой, БАДами, медицинской продукцией и бытовой химией, а также покажут сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.
Посетители выставки также увидят высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российское программное обеспечение. Также на CIIE приедут экспортеры услуг - логистические компании и туроператоры.
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"Каждый раз мы ставим планку для себя все выше. В этом году размер нашей делегации "Сделано в России" будет больше в два раза, чем в прошлом. Так же почти в 2 раза увеличится сама экспозиция. И если в прошлом году наши компании провели в ходе выставки более 250 встреч с потенциалом в 1,6 миллиарда рублей, то в этом году планируем уже более 500 таргетированных встреч", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая.
РЭЦ поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.
 
ЭкономикаРоссияКитайШанхайВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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