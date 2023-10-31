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В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам - РИА Новости, 31.10.2023
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13:56 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/regiony-1906418030.html
В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам
В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам - РИА Новости, 31.10.2023
В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам
Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал здравомыслящей позицию кандидата в президенты... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:56
2023-10-31T13:56
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
вивек рамасвами
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал здравомыслящей позицию кандидата в президенты США от Республиканской партии, предпринимателя Вивека Рамасвами, который заявил, что жители новых регионов России не считают себя украинцами. Ранее Рамасвами заявил, что жители новых регионов России не только русскоговорящие, большинство из них "даже не считают себя частью Украины". "В США тоже есть политики со здравомыслящие позицией, которые понимают, что люди, проживающие в Херсонской и Запорожской областях, ДНР И ЛНР, не только всегда были русскоговорящими, но и относили себя постоянно к многонациональному большому русскому миру", - сказал РИА Новости Ниметуллаев. По его словам, как бы ни старались западные пропагандисты, правду о жизни новых российских регионов скрыть не удастся. "Западным странам в любом случае придется считаться с выбором наших граждан жить на своей исторической родине в России", - подчеркнул Ниметуллаев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вивек рамасвами, херсонская область , россия
В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вивек Рамасвами, Херсонская область , Россия
В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам

Политик Ниметуллаев назвал позицию Рамасвами по новым регионам здравомыслящей

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал здравомыслящей позицию кандидата в президенты США от Республиканской партии, предпринимателя Вивека Рамасвами, который заявил, что жители новых регионов России не считают себя украинцами.
Ранее Рамасвами заявил, что жители новых регионов России не только русскоговорящие, большинство из них "даже не считают себя частью Украины".
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"В США тоже есть политики со здравомыслящие позицией, которые понимают, что люди, проживающие в Херсонской и Запорожской областях, ДНР И ЛНР, не только всегда были русскоговорящими, но и относили себя постоянно к многонациональному большому русскому миру", - сказал РИА Новости Ниметуллаев.
По его словам, как бы ни старались западные пропагандисты, правду о жизни новых российских регионов скрыть не удастся.
"Западным странам в любом случае придется считаться с выбором наших граждан жить на своей исторической родине в России", - подчеркнул Ниметуллаев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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В миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВивек РамасвамиХерсонская областьРоссия
 
 
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