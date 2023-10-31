https://ria.ru/20231031/regiony-1906418030.html

В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам

В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам - РИА Новости, 31.10.2023

В Херсонской области прокомментировали позицию Рамасвами по новым регионам

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал здравомыслящей позицию кандидата в президенты... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:56

2023-10-31T13:56

2023-10-31T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев назвал здравомыслящей позицию кандидата в президенты США от Республиканской партии, предпринимателя Вивека Рамасвами, который заявил, что жители новых регионов России не считают себя украинцами. Ранее Рамасвами заявил, что жители новых регионов России не только русскоговорящие, большинство из них "даже не считают себя частью Украины". "В США тоже есть политики со здравомыслящие позицией, которые понимают, что люди, проживающие в Херсонской и Запорожской областях, ДНР И ЛНР, не только всегда были русскоговорящими, но и относили себя постоянно к многонациональному большому русскому миру", - сказал РИА Новости Ниметуллаев. По его словам, как бы ни старались западные пропагандисты, правду о жизни новых российских регионов скрыть не удастся. "Западным странам в любом случае придется считаться с выбором наших граждан жить на своей исторической родине в России", - подчеркнул Ниметуллаев. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html

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