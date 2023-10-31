https://ria.ru/20231031/razvitie_gorodov-1906386108.html
ВЭБ.РФ реализует проекты развития городов на общую сумму 1,8 трлн рублей
ВЭБ.РФ реализует проекты развития городов на общую сумму 1,8 трлн рублей - РИА Новости, 31.10.2023
ВЭБ.РФ реализует проекты развития городов на общую сумму 1,8 трлн рублей
ВЭБ.РФ с партнерами реализуют 135 проектов развития городов, общий объем инвестиций в них за пять последних лет превысил 1,8 триллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:15
2023-10-31T12:15
2023-10-31T12:15
россия
вэб.рф (вэб)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВЭБ.РФ с партнерами реализуют 135 проектов развития городов, общий объем инвестиций в них за пять последних лет превысил 1,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба института развития в связи с отмечаемым во вторник Всемирным днем городов. Доля участия госкорпорации в проектах составила более 720 миллиардов рублей. "Диапазон направлений - широкий, от строительства школ и модернизации городского электротранспорта до инвестиций в обновление систем водоснабжения, освещения улиц и строительство аэропортов. В общей сложности 135 проектов. Наиболее активно ВЭБ работает в развитии городского транспорта. Корпорация выступает координатором правительственной программы модернизации городского электротранспорта. Благодаря ей почти 9 миллионов жителей в 10 городах пересядут на современные трамваи и электробусы. Кроме того, при поддержке ВЭБа в этом году открылись 12 школ на более чем 9 тысяч учеников", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что в своей инвестиционной стратегии приоритетно ориентируются на запросы жителей городов. Для этого ВЭБ внедрил в инвестпроцесс специальный аналитический инструмент "Индекс качества жизни". В России насчитывается 1119 городов, в том числе, по данным переписи 2020 года, 16 "миллионников". По данным Росстата, в городах и поселках городского типа в 2023 году проживает 74% населения России.
https://ria.ru/20231019/transport-1903943725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэб.рф (вэб), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВЭБ.РФ с партнерами реализуют 135 проектов развития городов, общий объем инвестиций в них за пять последних лет превысил 1,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба института развития в связи с отмечаемым во вторник Всемирным днем городов.
Доля участия госкорпорации в проектах составила более 720 миллиардов рублей.
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"Диапазон направлений - широкий, от строительства школ и модернизации городского электротранспорта до инвестиций в обновление систем водоснабжения, освещения улиц и строительство аэропортов. В общей сложности 135 проектов. Наиболее активно ВЭБ работает в развитии городского транспорта. Корпорация выступает координатором правительственной программы модернизации городского электротранспорта. Благодаря ей почти 9 миллионов жителей в 10 городах пересядут на современные трамваи и электробусы. Кроме того, при поддержке ВЭБа в этом году открылись 12 школ на более чем 9 тысяч учеников", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что в своей инвестиционной стратегии приоритетно ориентируются на запросы жителей городов. Для этого ВЭБ внедрил в инвестпроцесс специальный аналитический инструмент "Индекс качества жизни".
В России насчитывается 1119 городов, в том числе, по данным переписи 2020 года, 16 "миллионников". По данным Росстата
, в городах и поселках городского типа в 2023 году проживает 74% населения России.