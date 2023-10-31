https://ria.ru/20231031/razvitie_gorodov-1906386108.html

ВЭБ.РФ реализует проекты развития городов на общую сумму 1,8 трлн рублей

ВЭБ.РФ реализует проекты развития городов на общую сумму 1,8 трлн рублей - РИА Новости, 31.10.2023

ВЭБ.РФ реализует проекты развития городов на общую сумму 1,8 трлн рублей

ВЭБ.РФ с партнерами реализуют 135 проектов развития городов, общий объем инвестиций в них за пять последних лет превысил 1,8 триллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:15

2023-10-31T12:15

2023-10-31T12:15

россия

вэб.рф (вэб)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ВЭБ.РФ с партнерами реализуют 135 проектов развития городов, общий объем инвестиций в них за пять последних лет превысил 1,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба института развития в связи с отмечаемым во вторник Всемирным днем городов. Доля участия госкорпорации в проектах составила более 720 миллиардов рублей. "Диапазон направлений - широкий, от строительства школ и модернизации городского электротранспорта до инвестиций в обновление систем водоснабжения, освещения улиц и строительство аэропортов. В общей сложности 135 проектов. Наиболее активно ВЭБ работает в развитии городского транспорта. Корпорация выступает координатором правительственной программы модернизации городского электротранспорта. Благодаря ей почти 9 миллионов жителей в 10 городах пересядут на современные трамваи и электробусы. Кроме того, при поддержке ВЭБа в этом году открылись 12 школ на более чем 9 тысяч учеников", - говорится в сообщении. В госкорпорации уточнили, что в своей инвестиционной стратегии приоритетно ориентируются на запросы жителей городов. Для этого ВЭБ внедрил в инвестпроцесс специальный аналитический инструмент "Индекс качества жизни". В России насчитывается 1119 городов, в том числе, по данным переписи 2020 года, 16 "миллионников". По данным Росстата, в городах и поселках городского типа в 2023 году проживает 74% населения России.

https://ria.ru/20231019/transport-1903943725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), федеральная служба государственной статистики (росстат)