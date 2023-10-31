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На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2023
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14:38 31.10.2023 (обновлено: 14:39 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/razvitie-1906433662.html
На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин
На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2023
На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин
На реализацию мер по развитию регионов Дальнего Востока в 2024 году заложено более 80 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:38
2023-10-31T14:39
экономика
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На реализацию мер по развитию регионов Дальнего Востока в 2024 году заложено более 80 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В будущем году планируем увеличить бюджетные ассигнования. Общий объем средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 миллиардов рублей", - сказал он на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Мишустин напомнил, что в текущем году из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока было направлено более 64 миллиардов рублей. "Причем только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, то есть без учета отраслевых мер поддержки, которые финансируются через ряд других инструментов", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230913/prodovolstvie-1896075357.html
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экономика, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин

Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На реализацию мер по развитию регионов Дальнего Востока в 2024 году заложено более 80 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"В будущем году планируем увеличить бюджетные ассигнования. Общий объем средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 миллиардов рублей", - сказал он на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
Мишустин напомнил, что в текущем году из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока было направлено более 64 миллиардов рублей.
"Причем только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, то есть без учета отраслевых мер поддержки, которые финансируются через ряд других инструментов", - добавил премьер.
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