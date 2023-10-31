https://ria.ru/20231031/razvitie-1906433662.html

На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин

На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.10.2023

На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин

На реализацию мер по развитию регионов Дальнего Востока в 2024 году заложено более 80 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:38

2023-10-31T14:38

2023-10-31T14:39

экономика

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На реализацию мер по развитию регионов Дальнего Востока в 2024 году заложено более 80 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В будущем году планируем увеличить бюджетные ассигнования. Общий объем средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 миллиардов рублей", - сказал он на стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Мишустин напомнил, что в текущем году из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока было направлено более 64 миллиардов рублей. "Причем только в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, то есть без учета отраслевых мер поддержки, которые финансируются через ряд других инструментов", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230913/prodovolstvie-1896075357.html

дальний восток

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экономика, дальний восток, михаил мишустин