https://ria.ru/20231031/rasstrel-1906424849.html

ЦАХАЛ назвал обстоятельства расстрела машины с гражданскими в Газе неясными

ЦАХАЛ назвал обстоятельства расстрела машины с гражданскими в Газе неясными - РИА Новости, 31.10.2023

ЦАХАЛ назвал обстоятельства расстрела машины с гражданскими в Газе неясными

В армии Израиля (ЦАХАЛ) заявили о "неясных обстоятельствах" расстрела из израильского танка машины с мирными жителями в секторе Газа, сообщает газета Wall... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:13

2023-10-31T14:13

2023-10-31T14:13

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В армии Израиля (ЦАХАЛ) заявили о "неясных обстоятельствах" расстрела из израильского танка машины с мирными жителями в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости, что израильский танк расстрелял машину с гражданскими лицами в секторе Газа во время попытки палестинцев выехать с севера на юг, три человека погибли. "Обстоятельства неясны, и видео не дает ни полной картины тактической обстановки, ни обстоятельств, предшествовавших инциденту", - приводит издание слова из заявления израильской армии. Как отмечает газета, ранее представитель ЦАХАЛ Нир Динар заявил, что военным не предоставили доказательств, что перед ними гражданский автомобиль. Однако затем в армии заявили, что Динар оговорился. В заявлении ЦАХАЛ в частности указывается, что ведомство "не действует исходя из предположения, что любой, кто приближается, является комбатантом, и имеет четкое распоряжение всеми доступными средствами... проверять, прежде чем открыть огонь, что потенциальная угроза или комбатант не является гражданским лицом". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал)