https://ria.ru/20231031/rakety-1906459835.html
Швейцария закупила у США ракеты для ЗРК Patriot
Швейцария закупила у США ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.10.2023
Швейцария закупила у США ракеты для ЗРК Patriot
Федеральное управление вооружений Швейцарии (Armasuisse) в понедельник подписало с США контракт на приобретение ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot на сумму 332... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:50
2023-10-31T15:50
2023-10-31T15:50
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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. Федеральное управление вооружений Швейцарии (Armasuisse) в понедельник подписало с США контракт на приобретение ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot на сумму 332 миллиона долларов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Вчера Armasuisse подписало контракт на приобретение управляемых ракет типа PAC-3 MSE с правительством США. Это приобретение второго типа управляемого вооружения для системы Patriot расширяет возможности новой системы ПВО большой дальности и увеличивает возможности швейцарской армии. Сделка была одобрена парламентом в рамках послания об армии 2023 года", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что эти управляемые ракеты, приобретенные за 300 миллионов швейцарских франков (около 332 миллионов долларов), будут поставлены Швейцарии в 2028 и 2029 годах. В заявлении добавляется, что ракета PAC-3 MSE – "это новейший тип управляемого снаряда, предназначенный для системы ЗРК Patriot, который в основном используется для защиты от приближающихся ракет малой дальности". Ранее правительство Швейцарии приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем начнется в 2026 году.
https://ria.ru/20230905/polsha-1894238692.html
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в мире, швейцария, сша
Швейцария закупила у США ракеты для ЗРК Patriot
Швейцария закупила у США ракеты для ЗРК Patriot на 332 миллиона долларов
ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости.
Федеральное управление вооружений Швейцарии (Armasuisse) в понедельник подписало с США контракт на приобретение ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot на сумму 332 миллиона долларов, говорится в опубликованном заявлении на сайте
Федерального совета страны.
"Вчера Armasuisse подписало контракт на приобретение управляемых ракет типа PAC-3 MSE с правительством США. Это приобретение второго типа управляемого вооружения для системы Patriot расширяет возможности новой системы ПВО большой дальности и увеличивает возможности швейцарской армии. Сделка была одобрена парламентом в рамках послания об армии 2023 года", - сказано в документе.
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Ведомство уточняет, что эти управляемые ракеты, приобретенные за 300 миллионов швейцарских франков (около 332 миллионов долларов), будут поставлены Швейцарии в 2028 и 2029 годах.
В заявлении добавляется, что ракета PAC-3 MSE – "это новейший тип управляемого снаряда, предназначенный для системы ЗРК Patriot, который в основном используется для защиты от приближающихся ракет малой дальности".
Ранее правительство Швейцарии приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем начнется в 2026 году.
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