https://ria.ru/20231031/rabotino-1906419008.html
Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков
Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков - РИА Новости, 31.10.2023
Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков
Крупная атака украинских войск сорвана в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:59
2023-10-31T13:59
2023-10-31T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Крупная атака украинских войск сорвана в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сорвана крупная атака украинских войск на ореховском направлении под Работино. Потери противника – свыше 200 боевиков. Уничтожено не менее двух танков, один из которых Leopard, две БМП, не менее трех внедорожников, на которых нацисты перевозили личный состав, а также две гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки", - сказал Рогов. По его словам, ситуация на участке фронта контролируемая. Ситуация в районе сел Работино и Вербового в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, и бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.
https://ria.ru/20231031/vsu-1906345116.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_303:62:988:576_1920x0_80_0_0_63ed756c898f9979863426da8878d8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков
Рогов: ВСУ в атаке возле Работино потеряли минимум два танка, включая Leopard