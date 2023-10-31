https://ria.ru/20231031/rabotino-1906419008.html

Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков

Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков - РИА Новости, 31.10.2023

Рогов заявил о срыве атаки ВСУ в районе Работино и уничтожении танков

Крупная атака украинских войск сорвана в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:59

2023-10-31T13:59

2023-10-31T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Крупная атака украинских войск сорвана в районе села Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сорвана крупная атака украинских войск на ореховском направлении под Работино. Потери противника – свыше 200 боевиков. Уничтожено не менее двух танков, один из которых Leopard, две БМП, не менее трех внедорожников, на которых нацисты перевозили личный состав, а также две гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки", - сказал Рогов. По его словам, ситуация на участке фронта контролируемая. Ситуация в районе сел Работино и Вербового в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, и бросила там в бой стратегические резервы, но успеха достичь так и не смогла.

https://ria.ru/20231031/vsu-1906345116.html

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр