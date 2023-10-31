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Российская ПВО сбила восемь ракет Storm Shadow, МиГ-29 и Ми-8 за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pvo-1906430763.html
Российская ПВО сбила восемь ракет Storm Shadow, МиГ-29 и Ми-8 за сутки
Российская ПВО сбила восемь ракет Storm Shadow, МиГ-29 и Ми-8 за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
Российская ПВО сбила восемь ракет Storm Shadow, МиГ-29 и Ми-8 за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", 33... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:29
2023-10-31T14:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
ми-8 амтш
миг-29
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", 33 дрона, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолет МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в ЛНР и ДНР.Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, запорожская область, ми-8 амтш, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Ми-8 АМТШ, МиГ-29
Российская ПВО сбила восемь ракет Storm Shadow, МиГ-29 и Ми-8 за сутки

Минобороны: за сутки сбили МиГ-29, Ми-8 и восемь ракет Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", 33 дрона, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолет МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в ЛНР и ДНР.
Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьМи-8 АМТШМиГ-29
 
 
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