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На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края

На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края - РИА Новости, 31.10.2023

На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края

Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:40

2023-10-31T14:40

2023-10-31T14:40

туризм

алтайский край

москва

новости - туризм

выставка-форум "россия"

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БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В день региона (Алтайского края - ред), 19 ноября, состоится большая презентационная программа туризма в павильоне 75 Д. Гости и посетители стенда региона смогут познакомиться с историей и традициями людей, живущих в Алтайском крае, большая часть которых являются потомками переселенцев на земли юга Западной Сибири", - говорится в сообщении. Уточняется, что известный алтайский фотоблогер, биолог, орнитолог Алексей Эбель через серию своих фоторабот покажет удивительную природу Алтайского края. Он расскажет, куда и в какое время можно поехать, чтобы сделать великолепные снимки. "Оздоровительный туризм региона будет представлен деятельностью санаториев Алтайского края, которые сегодня стабильно лидируют в рейтингах страны по уровню оснащенности и качеству предоставляемых услуг. Гвоздем программы станет розыгрыш туристических сувениров и путевок в санатории Алтайского края", - добавляет пресс-служба. Выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.

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алтайский край, москва, новости - туризм, выставка-форум "россия"