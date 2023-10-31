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На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края
На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края - РИА Новости, 31.10.2023
На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края
Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:40
2023-10-31T14:40
2023-10-31T14:40
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БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В день региона (Алтайского края - ред), 19 ноября, состоится большая презентационная программа туризма в павильоне 75 Д. Гости и посетители стенда региона смогут познакомиться с историей и традициями людей, живущих в Алтайском крае, большая часть которых являются потомками переселенцев на земли юга Западной Сибири", - говорится в сообщении. Уточняется, что известный алтайский фотоблогер, биолог, орнитолог Алексей Эбель через серию своих фоторабот покажет удивительную природу Алтайского края. Он расскажет, куда и в какое время можно поехать, чтобы сделать великолепные снимки. "Оздоровительный туризм региона будет представлен деятельностью санаториев Алтайского края, которые сегодня стабильно лидируют в рейтингах страны по уровню оснащенности и качеству предоставляемых услуг. Гвоздем программы станет розыгрыш туристических сувениров и путевок в санатории Алтайского края", - добавляет пресс-служба. Выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.
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алтайский край, москва, новости - туризм, выставка-форум "россия"
Туризм, Алтайский край, Москва, Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края
Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" 19 ноября
БАРНАУЛ, 31 окт - РИА Новости. Путевки в санатории Алтайского края разыграют на выставке "Россия" в Москве 19 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В день региона (Алтайского края - ред), 19 ноября, состоится большая презентационная программа туризма в павильоне 75 Д. Гости и посетители стенда региона смогут познакомиться с историей и традициями людей, живущих в Алтайском крае, большая часть которых являются потомками переселенцев на земли юга Западной Сибири", - говорится в сообщении.
Уточняется, что известный алтайский фотоблогер, биолог, орнитолог Алексей Эбель через серию своих фоторабот покажет удивительную природу Алтайского края. Он расскажет, куда и в какое время можно поехать, чтобы сделать великолепные снимки.
"Оздоровительный туризм региона будет представлен деятельностью санаториев Алтайского края, которые сегодня стабильно лидируют в рейтингах страны по уровню оснащенности и качеству предоставляемых услуг. Гвоздем программы станет розыгрыш туристических сувениров и путевок в санатории Алтайского края", - добавляет пресс-служба.
Выставка-форум "Россия" откроется в День народного единства и будет работать в течение полугода. Экспозицию Алтайского края можно будет посмотреть в павильоне 75.
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