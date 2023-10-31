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Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ - РИА Новости, 31.10.2023
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11:19 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/provokatsii-1906371183.html
Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ
Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ - РИА Новости, 31.10.2023
Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ
Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:19
2023-10-31T11:19
в мире
россия
украина
игорь кириллов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На прошедшем при поддержке США в августе-сентябре нынешнего года во Львове тренинге отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц с целью обвинить Россию в биологической диверсии, этим мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос, сообщил Кириллов на брифинге. По данным Минобороны РФ, в тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций, добавил Кириллов. "Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", - сказал Кириллов.
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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в мире, россия, украина, игорь кириллов, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Служба безопасности Украины
Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ

МО РФ: СБУ может нацеливаться на провокации с биооружием под чужим флагом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На прошедшем при поддержке США в августе-сентябре нынешнего года во Львове тренинге отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц с целью обвинить Россию в биологической диверсии, этим мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос, сообщил Кириллов на брифинге.
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По данным Минобороны РФ, в тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций, добавил Кириллов.
«
"Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", - сказал Кириллов.
 
В миреРоссияУкраинаИгорь КирилловСлужба безопасности Украины
 
 
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