https://ria.ru/20231031/provokatsii-1906371183.html

Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ

Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ - РИА Новости, 31.10.2023

Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ

Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:19

2023-10-31T11:19

2023-10-31T11:19

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игорь кириллов

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На прошедшем при поддержке США в августе-сентябре нынешнего года во Львове тренинге отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц с целью обвинить Россию в биологической диверсии, этим мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос, сообщил Кириллов на брифинге. По данным Минобороны РФ, в тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций, добавил Кириллов. "Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20230828/biooruzhie-1892717829.html

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-10-31T11:19 true PT2M06S

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в мире, россия, украина, игорь кириллов, служба безопасности украины