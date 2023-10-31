https://ria.ru/20231031/proisshestvie-1906346094.html
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком - РИА Новости, 31.10.2023
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком
Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Белгородской области, микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, сообщил глава Корочанского... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:35
2023-10-31T09:35
2023-10-31T10:11
происшествия
белгородская область
корочанский район
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Белгородской области, микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров."В нашем районе произошло серьезное ДТП. Сегодня утром микроавтобус "Мерседес спринтер" столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Тонар". Микроавтобус вез людей на завод "Мираторга" из Губкинского городского округа. К большому горю есть двое погибших. Пятеро пострадали. Все находились в микроавтобусе", - написал глава в своем Telegram-канале.Он уточнил, что оперативные службы находятся на месте, всем пострадавшим оказывается помощь. Нестеров выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии.В пресс-службе регионального УМВД добавили, что ДТП произошло около 6.50 (мск) на 6 км дороги Короча – Губкин – граница Курской области. На данном участке дороги, как сообщается, движение временно ограничено, на месте происшествия ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы. "Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места аварии. Обстоятельства ДТП, а также данные погибших и пострадавших выясняются", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20231031/delo-1906321339.html
белгородская область
корочанский район
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, корочанский район, белгород
Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Белгород
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком
В Белгородской области микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком