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Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком - РИА Новости, 31.10.2023
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09:35 31.10.2023 (обновлено: 10:11 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/proisshestvie-1906346094.html
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком - РИА Новости, 31.10.2023
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком
Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Белгородской области, микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, сообщил глава Корочанского... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:35
2023-10-31T10:11
происшествия
белгородская область
корочанский район
белгород
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БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Белгородской области, микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров.&quot;В нашем районе произошло серьезное ДТП. Сегодня утром микроавтобус &quot;Мерседес спринтер&quot; столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем &quot;Тонар&quot;. Микроавтобус вез людей на завод &quot;Мираторга&quot; из Губкинского городского округа. К большому горю есть двое погибших. Пятеро пострадали. Все находились в микроавтобусе&quot;, - написал глава в своем Telegram-канале.Он уточнил, что оперативные службы находятся на месте, всем пострадавшим оказывается помощь. Нестеров выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии.В пресс-службе регионального УМВД добавили, что ДТП произошло около 6.50 (мск) на 6 км дороги Короча – Губкин – граница Курской области. На данном участке дороги, как сообщается, движение временно ограничено, на месте происшествия ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы. "Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места аварии. Обстоятельства ДТП, а также данные погибших и пострадавших выясняются", - добавили в управлении.
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происшествия, белгородская область, корочанский район, белгород
Происшествия, Белгородская область, Корочанский район, Белгород
Под Белгородом микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком

В Белгородской области микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Белгородской области, микроавтобус столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров.
«

"В нашем районе произошло серьезное ДТП. Сегодня утром микроавтобус "Мерседес спринтер" столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Тонар". Микроавтобус вез людей на завод "Мираторга" из Губкинского городского округа. К большому горю есть двое погибших. Пятеро пострадали. Все находились в микроавтобусе", - написал глава в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что оперативные службы находятся на месте, всем пострадавшим оказывается помощь. Нестеров выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии.
В пресс-службе регионального УМВД добавили, что ДТП произошло около 6.50 (мск) на 6 км дороги КорочаГубкин – граница Курской области. На данном участке дороги, как сообщается, движение временно ограничено, на месте происшествия ведут работу сотрудники следственно-оперативной группы. "Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места аварии. Обстоятельства ДТП, а также данные погибших и пострадавших выясняются", - добавили в управлении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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ПроисшествияБелгородская областьКорочанский районБелгород
 
 
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