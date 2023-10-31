https://ria.ru/20231031/proisshestvie-1906336774.html
В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди
В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди - РИА Новости, 31.10.2023
В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди
Превышение содержания железа и меди зафиксировали в реке на юге Красноярского края, где действует золотодобывающее предприятие, сообщает региональное... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:48
2023-10-31T08:48
2023-10-31T08:48
происшествия
красноярский край
ермаковский район
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Превышение содержания железа и меди зафиксировали в реке на юге Красноярского края, где действует золотодобывающее предприятие, сообщает региональное минэкологии. "В Ермаковском районе выявили золотодобывающее предприятие, загрязняющее реку… В месте загрязнения, а также выше и ниже по течению, отобраны пробы воды. Результаты подтвердили факт негативного влияния на водный объект: превышения по железу - в 2,2 раза, по меди - в 11 раз", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что нарушения выявили у компании "ЗапСибЗолото", которая работает на реке Рудная - левом притоке реки Оя. Проверка также установила, что предприятие не имело разрешений на пользование водоемами. Специалисты обнаружили в насыпной дамбе отстойника водоотводную канаву, по которой загрязненная вода поступала в русло реки Рудная и далее по течению в реку Оя. В министерстве подчеркнули, что материалы направлены в прокуратуру, предприятию может грозить ответственность вплоть до приостановки деятельности.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, ермаковский район
Происшествия, Красноярский край, Ермаковский район
В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди
В красноярской реке выявили превышение содержания меди из-за золотодобытчиков
КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Превышение содержания железа и меди зафиксировали в реке на юге Красноярского края, где действует золотодобывающее предприятие, сообщает региональное минэкологии.
"В Ермаковском районе
выявили золотодобывающее предприятие, загрязняющее реку… В месте загрязнения, а также выше и ниже по течению, отобраны пробы воды. Результаты подтвердили факт негативного влияния на водный объект: превышения по железу - в 2,2 раза, по меди - в 11 раз", - говорится в сообщении.
Минэкологии держит под контролем ситуацию с загрязнением ручья в Пушкино
В ведомстве уточнили, что нарушения выявили у компании "ЗапСибЗолото", которая работает на реке Рудная - левом притоке реки Оя. Проверка также установила, что предприятие не имело разрешений на пользование водоемами. Специалисты обнаружили в насыпной дамбе отстойника водоотводную канаву, по которой загрязненная вода поступала в русло реки Рудная и далее по течению в реку Оя.
В министерстве подчеркнули, что материалы направлены в прокуратуру, предприятию может грозить ответственность вплоть до приостановки деятельности.