https://ria.ru/20231031/proisshestvie-1906336774.html

В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди

В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди - РИА Новости, 31.10.2023

В красноярской реке выявили превышение содержания железа и меди

Превышение содержания железа и меди зафиксировали в реке на юге Красноярского края, где действует золотодобывающее предприятие, сообщает региональное... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:48

2023-10-31T08:48

2023-10-31T08:48

происшествия

красноярский край

ермаковский район

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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Превышение содержания железа и меди зафиксировали в реке на юге Красноярского края, где действует золотодобывающее предприятие, сообщает региональное минэкологии. "В Ермаковском районе выявили золотодобывающее предприятие, загрязняющее реку… В месте загрязнения, а также выше и ниже по течению, отобраны пробы воды. Результаты подтвердили факт негативного влияния на водный объект: превышения по железу - в 2,2 раза, по меди - в 11 раз", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что нарушения выявили у компании "ЗапСибЗолото", которая работает на реке Рудная - левом притоке реки Оя. Проверка также установила, что предприятие не имело разрешений на пользование водоемами. Специалисты обнаружили в насыпной дамбе отстойника водоотводную канаву, по которой загрязненная вода поступала в русло реки Рудная и далее по течению в реку Оя. В министерстве подчеркнули, что материалы направлены в прокуратуру, предприятию может грозить ответственность вплоть до приостановки деятельности.

https://ria.ru/20231030/podmoskove-1906172223.html

красноярский край

ермаковский район

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происшествия, красноярский край, ермаковский район