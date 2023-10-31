https://ria.ru/20231031/proekt-millionnik-1906209602.html

Проект-миллионник: участников "Другого Дела" уже больше 3,5 миллиона

Проект-миллионник: участников "Другого Дела" уже больше 3,5 миллиона - РИА Новости, 31.10.2023

Проект-миллионник: участников "Другого Дела" уже больше 3,5 миллиона

Число пользователей программы развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" превысило 3,5 миллиона человек – это больше, чем... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:00

2023-10-31T10:00

2023-10-31T10:00

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МОСКВА, 31 окт – Пресс-служба проекта "Другое дело". Число пользователей программы развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" превысило 3,5 миллиона человек – это больше, чем население всей Нижегородской области.Участники проекта выполняют социальные задания, получают за это баллы, которые можно обменять на бонусы – экскурсии, стажировки, встречи со знаменитостями, образовательные курсы. Растет число молодых людей, которые стремятся к саморазвитию и считают, что быть полезным – модно."Другому Делу" всего два года, но за это время проект полюбился молодежи со всей России: от Калининграда до Владивостока. В топе по числу участников города-миллионники Москва и Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Казань. "Другое Дело" активно развивает линейку проектов в новых регионах: летом в Мелитополе открылось молодежное пространство, а в сентябре для детей из ЛДНР была организована масштабная экскурсионная программа в Москве.В мини-приложении "Другое Дело" ВКонтакте есть как общие задания федерального уровня – курсы, чек-листы, обучения, – так и региональные. Например, ребята могут провести субботник в национальном заповеднике, посетить литературный фестиваль, проявить себя на форумах. Пользователи сами выбирают себе сферу по душе: обучение, экологию, здоровье и спорт, культуру и творчество или волонтерство и добрые дела."Экология является самой популярной категорией заданий: участникам нравится быть полезными здесь и сейчас, видеть, как их действия влияют на состояние окружающей среды, внедрять зеленые привычки. Профориентационные и спортивные марафоны тоже очень востребованы, поскольку дают видимый результат, позволяют испытать себя", – отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.Самая активная аудитория – это школьники и студенты. Для них "Другое Дело" – не только развлечение, но и платформа для профориентации, где они могут попробовать себя во многих областях: так, студентка Маргарита Примерова из Москвы прошла летнюю стажировку в министерстве просвещения.За два года существования проекта число пользователей приложения достигло 3,5 миллиона человек, а в партнерскую сеть вошло более 300 компаний, включая "Росатом", РЖД, Сбер и другие. Проект продолжает расти и развиваться.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pUnKAbZsib

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы