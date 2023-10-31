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В Вологодской области утвердили проект бюджета на трехлетний период - РИА Новости, 31.10.2023
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Вологодская область
 
14:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/proekt-1906425047.html
В Вологодской области утвердили проект бюджета на трехлетний период
В Вологодской области утвердили проект бюджета на трехлетний период - РИА Новости, 31.10.2023
В Вологодской области утвердили проект бюджета на трехлетний период
Правительство Вологодской области утвердило проект бюджета на ближайшие три года, он сохранит социальную направленность, сообщила замгубернатора, начальник... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:14
2023-10-31T14:14
вологодская область
бюджет
финансы
зарплаты
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ВОЛОГДА, 31 окт - РИА Новости. Правительство Вологодской области утвердило проект бюджета на ближайшие три года, он сохранит социальную направленность, сообщила замгубернатора, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина. По ее словам, бюджет на предстоящее трехлетие сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с учетом положительных тенденций 2023 года. В их числе – рост поступления в бюджет собственных доходов, вызванный оживлением деловой активности. "За девять месяцев мы получили в бюджет налога на прибыль больше, чем за весь прошлый год. Бизнес продолжает адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые. По сравнению с бюджетным прогнозом, сформированным год назад, оценка собственных доходов на 2024-2026 годы увеличена на 25%", - отметила Голыгина на оперативном совещании в правительстве области, ее цитирует пресс-служба. Финансисты подсчитали, что собственные доходы области вырастут со 102,8 миллиарда рублей в 2022 году до 117,2 миллиарда рублей в 2026 году. Бюджет сохранит свою социальную направленность – 77,4 миллиарда рублей, или 56,6% всего объема расходов, будут направлены в социальную сферу и на меры соцподдержки, а также на рост заработной платы бюджетников, рост минимальной зарплаты. На реализацию национальных проектов за три года направят 45,3 миллиарда рублей, профинансируют все региональные проекты: "Студенческое общежитие", "Сельский дом культуры", "Культурный экспресс", "Сельские ФАПы", "Народный бюджет". "Беспрецедентный объем бюджетных средств будет направлен на развитие дорожного хозяйства нашего региона. В течение предстоящих трех лет на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автодорог и мостов будет направлено более 62 миллиардов рублей. Будут продолжены строительство и ремонты областных и муниципальных объектов, которые уже начаты, а также новые объекты, решения о строительстве и ремонте которых приняты, в том числе, на градостроительных советах. В целом так называемый бюджет развития в предстоящем трехлетнем периоде превысит 66 миллиардов рублей, в том числе в 2024 году - 35 миллиардов рублей", - сказала замгубернатора. Кроме того, объем госдолга к концу 2026 года планируют сократить с 16,5% от уровня собственных доходов до 11,7%. 1 ноября проект бюджета будет передан в законодательное собрание области, окончательно документ утвердят в декабре.
https://ria.ru/20231031/turisticheskiy_klaster-1906360984.html
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бюджет, финансы, зарплаты
Вологодская область, Бюджет, Финансы, Зарплаты

В Вологодской области утвердили проект бюджета на трехлетний период

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 31 окт - РИА Новости. Правительство Вологодской области утвердило проект бюджета на ближайшие три года, он сохранит социальную направленность, сообщила замгубернатора, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина.
По ее словам, бюджет на предстоящее трехлетие сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с учетом положительных тенденций 2023 года. В их числе – рост поступления в бюджет собственных доходов, вызванный оживлением деловой активности.
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"За девять месяцев мы получили в бюджет налога на прибыль больше, чем за весь прошлый год. Бизнес продолжает адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые. По сравнению с бюджетным прогнозом, сформированным год назад, оценка собственных доходов на 2024-2026 годы увеличена на 25%", - отметила Голыгина на оперативном совещании в правительстве области, ее цитирует пресс-служба.
Финансисты подсчитали, что собственные доходы области вырастут со 102,8 миллиарда рублей в 2022 году до 117,2 миллиарда рублей в 2026 году. Бюджет сохранит свою социальную направленность – 77,4 миллиарда рублей, или 56,6% всего объема расходов, будут направлены в социальную сферу и на меры соцподдержки, а также на рост заработной платы бюджетников, рост минимальной зарплаты.
На реализацию национальных проектов за три года направят 45,3 миллиарда рублей, профинансируют все региональные проекты: "Студенческое общежитие", "Сельский дом культуры", "Культурный экспресс", "Сельские ФАПы", "Народный бюджет".
"Беспрецедентный объем бюджетных средств будет направлен на развитие дорожного хозяйства нашего региона. В течение предстоящих трех лет на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автодорог и мостов будет направлено более 62 миллиардов рублей. Будут продолжены строительство и ремонты областных и муниципальных объектов, которые уже начаты, а также новые объекты, решения о строительстве и ремонте которых приняты, в том числе, на градостроительных советах. В целом так называемый бюджет развития в предстоящем трехлетнем периоде превысит 66 миллиардов рублей, в том числе в 2024 году - 35 миллиардов рублей", - сказала замгубернатора.
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Кроме того, объем госдолга к концу 2026 года планируют сократить с 16,5% от уровня собственных доходов до 11,7%.
1 ноября проект бюджета будет передан в законодательное собрание области, окончательно документ утвердят в декабре.
 
Вологодская областьБюджетФинансыЗарплаты
 
 
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