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ГД приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
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12:51 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/proekt-1906397473.html
ГД приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
ГД приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
ГД приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:51
2023-10-31T12:51
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины. Отмечается, что обращение подготовлено по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Обращение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что, по данным Детского фонда ООН, в зоне конфликта погибли около трех тысяч детей, а более пяти тысяч ранены - это самое большое количество погибших во всех горячих точках в мире за последние 4 года. СБ ООН 25 октября не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня - документ учитывал также элементы не принятого ранее проекта Бразилии. Проект России не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять воздержались. Генассамблея 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/putin-1906291801.html
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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ГД приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Госдума приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей в Израиле и Палестине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины.
Отмечается, что обращение подготовлено по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
Обращение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что, по данным Детского фонда ООН, в зоне конфликта погибли около трех тысяч детей, а более пяти тысяч ранены - это самое большое количество погибших во всех горячих точках в мире за последние 4 года.
СБ ООН 25 октября не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня - документ учитывал также элементы не принятого ранее проекта Бразилии. Проект России не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять воздержались. Генассамблея 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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