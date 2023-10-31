ГД приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
Госдума приняла проект обращения к ООН из-за гибели детей в Израиле и Палестине
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к ООН по гибели детей в зоне конфликта Израиля и Палестины.
Отмечается, что обращение подготовлено по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
Обращение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в парламентское собрание Союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, в ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР и многие другие мировые организации.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что, по данным Детского фонда ООН, в зоне конфликта погибли около трех тысяч детей, а более пяти тысяч ранены - это самое большое количество погибших во всех горячих точках в мире за последние 4 года.
СБ ООН 25 октября не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня - документ учитывал также элементы не принятого ранее проекта Бразилии. Проект России не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две - против, девять воздержались. Генассамблея 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.