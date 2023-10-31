https://ria.ru/20231031/produkty-1906415810.html

Продукты производителей из Татарстана поставляют в магазины ЛНР

Продукты производителей из Татарстана поставляют в магазины ЛНР - РИА Новости, 31.10.2023

Продукты производителей из Татарстана поставляют в магазины ЛНР

Татарстан начал поставлять продукцию кооператоров республики в магазины подшефных городов ЛНР Лисичанска и Рубежного, сообщает республиканское агентство по... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:48

2023-10-31T13:48

2023-10-31T13:48

республика татарстан

лисичанск

рубежное

луганская народная республика

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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Татарстан начал поставлять продукцию кооператоров республики в магазины подшефных городов ЛНР Лисичанска и Рубежного, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "В супермаркеты Лисичанска и Рубежного поставляют продукты питания, произведенные в Республике Татарстан", - говорится в сообщении. Например, в одном из супермаркетов под названием Bazar установлен отдельный стеллаж, вывеска рядом с которым гласит: "Ищите ценники на продукцию, произведенную кооператорами Республики Татарстан". Одна из постоянных покупателей данного магазина отметила, что в последнее время Татарстан расширил ассортимент поставляемых товаров. "Все очень качественное и вкусное, спасибо Татарстану за это", - сказала местная жительница. Стеллажи заполнены разнообразной продукцией: соки, газированные напитки, разнообразные сладости, включая фирменный татарстанский чак-чак, сухофрукты и соленья, которые производит Кукморское РайПО. Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с новыми регионами. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.

https://ria.ru/20231026/minnikhanov-1905448937.html

https://ria.ru/20231012/tatarstan-1902355477.html

лисичанск

рубежное

луганская народная республика

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лисичанск, рубежное, луганская народная республика