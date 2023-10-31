https://ria.ru/20231031/prigovor-1906505932.html

В Марий Эл сбившему мотоцикл с подростками автомобилисту вынесли приговор

В Марий Эл сбившему мотоцикл с подростками автомобилисту вынесли приговор - РИА Новости, 31.10.2023

В Марий Эл сбившему мотоцикл с подростками автомобилисту вынесли приговор

Пьяный водитель из Марий Эл, насмерть сбивший подростка-мотоциклиста и пнувший его раненого пассажира, приговорен к 12 годам колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:38

2023-10-31T18:38

2023-10-31T21:03

происшествия

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мари-турекский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Пьяный водитель из Марий Эл, насмерть сбивший подростка-мотоциклиста и пнувший его раненого пассажира, приговорен к 12 годам колонии общего режима, сообщает прокуратура республики. Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2022 года на территории Мари-Турекского района 41-летний мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла погиб на месте, подросток-пассажир мотоцикла получил тяжелые травмы. "После аварии мужчина подошел к несовершенному пассажиру мотоцикла и, пнув его ногой в живот, похитил мобильный телефон. Осознавая, что юноша получил травмы в результате ДТП, мужчина на протяжении около одного часа не предпринимал мер к оказанию помощи и не вызывал экстренные службы", — говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"), статье 161 УК ("Грабеж") и статье 125 УК ("Оставление в опасности"). "Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — отмечается в сообщении. Также решением суда удовлетворены гражданские иски о взыскании с осужденного морального вреда в размере четырех миллионов рублей.

https://ria.ru/20231030/morg-1906235036.html

https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html

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происшествия, авто, россия, мари-турекский район