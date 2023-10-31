https://ria.ru/20231031/prigovor-1906503700.html

Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР

Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР - РИА Новости, 31.10.2023

Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР

Трое военнослужащих Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному заключению в ДНР за действия против мирных граждан, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:31

2023-10-31T18:31

2023-10-31T18:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Трое военнослужащих Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному заключению в ДНР за действия против мирных граждан, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора военнослужащим Национальной гвардии Украины - помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти. Приговором суда Залевскому, Кирису и Кашпруку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Как уточняется, Залевский в марте прошлого года в Мариуполе расстрелял из пулемета Калашникова трех мирных граждан, двое из них скончались на месте, а один смог укрыться от выстрелов. В другой день Залевский, Кирис и Кашпрук, находясь на той же боевой позиции, расстреляли три гражданских автомобиля с мирными жителями. Четверо мужчин скончались на месте, шестерым удалось вылезти из машин и укрыться в безопасном месте."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Залевского, Кириса, Кашпрука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.

https://ria.ru/20231027/dnr-1905666700.html

https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, украина, происшествия