https://ria.ru/20231031/prigovor-1906503700.html
Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР
Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР - РИА Новости, 31.10.2023
Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР
Трое военнослужащих Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному заключению в ДНР за действия против мирных граждан, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:31
2023-10-31T18:31
2023-10-31T18:31
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Трое военнослужащих Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному заключению в ДНР за действия против мирных граждан, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "Доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора военнослужащим Национальной гвардии Украины - помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти. Приговором суда Залевскому, Кирису и Кашпруку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Как уточняется, Залевский в марте прошлого года в Мариуполе расстрелял из пулемета Калашникова трех мирных граждан, двое из них скончались на месте, а один смог укрыться от выстрелов. В другой день Залевский, Кирис и Кашпрук, находясь на той же боевой позиции, расстреляли три гражданских автомобиля с мирными жителями. Четверо мужчин скончались на месте, шестерым удалось вылезти из машин и укрыться в безопасном месте."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Залевского, Кириса, Кашпрука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
https://ria.ru/20231027/dnr-1905666700.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР
Трем украинским нацгвардейцам дали пожизненные сроки за расстрел жителей ДНР
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Трое военнослужащих Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному заключению в ДНР за действия против мирных граждан, сообщается в Telegram-канале
Следственного комитета России.
"Доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора военнослужащим Национальной гвардии Украины - помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти. Приговором суда Залевскому, Кирису и Кашпруку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, Залевский в марте прошлого года в Мариуполе
расстрелял из пулемета Калашникова трех мирных граждан, двое из них скончались на месте, а один смог укрыться от выстрелов.
В другой день Залевский, Кирис и Кашпрук, находясь на той же боевой позиции, расстреляли три гражданских автомобиля с мирными жителями. Четверо мужчин скончались на месте, шестерым удалось вылезти из машин и укрыться в безопасном месте.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Залевского, Кириса, Кашпрука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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