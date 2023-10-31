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Суд Роттердама вынес приговор россиянину за нарушение санкций ЕС - РИА Новости, 31.10.2023
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17:05 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/prigovor-1906478199.html
Суд Роттердама вынес приговор россиянину за нарушение санкций ЕС
Суд Роттердама вынес приговор россиянину за нарушение санкций ЕС - РИА Новости, 31.10.2023
Суд Роттердама вынес приговор россиянину за нарушение санкций ЕС
Окружной суд Роттердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы мужчину, которого обвинили в поставках микрочипов в Россию в обход санкций ЕС, говорится в постановлении... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:05
2023-10-31T17:05
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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Окружной суд Роттердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы мужчину, которого обвинили в поставках микрочипов в Россию в обход санкций ЕС, говорится в постановлении инстанции. "Суд Роттердама сегодня приговорил мужчину из России к 18 месяцам тюремного заключения, а возглавляемую им компанию - к штрафу в размере 200 тысяч евро", - говорится в постановлении суда, опубликованном во вторник. Как отмечается, мужчина и его компания нарушили санкции ЕС против России, касающиеся экспорта товаров двойного назначения и товаров, "которые могли бы способствовать военному усилению российских компаний". Суд установил, что мужчина в течение более семи месяцев нарушал санкционное законодательство. Прокуратура Нидерландов ранее требовала приговорить обвиняемого к трем годам заключения и штрафу в размере 350 тысяч евро. В сентябре 2022 года в Нидерландах был задержан 55-летний мужчина по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций ЕС против РФ. Как сообщали местные СМИ, задержанного Дмитрия К., который имеет два гражданства - России и Нидерландов, - обвинили в попытках продать в РФ подпадающую под санкции продукцию, в том числе микрочипы.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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в мире, россия, роттердам, нидерланды, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Роттердам, Нидерланды, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Суд Роттердама вынес приговор россиянину за нарушение санкций ЕС

В Роттердаме дали 18 месяцев тюрьмы россиянину за поставки чипов в обход санкций

© AP Photo / Peter DejongСотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Окружной суд Роттердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы мужчину, которого обвинили в поставках микрочипов в Россию в обход санкций ЕС, говорится в постановлении инстанции.
«
"Суд Роттердама сегодня приговорил мужчину из России к 18 месяцам тюремного заключения, а возглавляемую им компанию - к штрафу в размере 200 тысяч евро", - говорится в постановлении суда, опубликованном во вторник.
Как отмечается, мужчина и его компания нарушили санкции ЕС против России, касающиеся экспорта товаров двойного назначения и товаров, "которые могли бы способствовать военному усилению российских компаний". Суд установил, что мужчина в течение более семи месяцев нарушал санкционное законодательство.
Прокуратура Нидерландов ранее требовала приговорить обвиняемого к трем годам заключения и штрафу в размере 350 тысяч евро.
В сентябре 2022 года в Нидерландах был задержан 55-летний мужчина по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций ЕС против РФ. Как сообщали местные СМИ, задержанного Дмитрия К., который имеет два гражданства - России и Нидерландов, - обвинили в попытках продать в РФ подпадающую под санкции продукцию, в том числе микрочипы.
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