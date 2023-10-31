https://ria.ru/20231031/pravo-1906463070.html

В Норвегии обвинили Израиль в несоблюдении гуманитарного права в Газе

В Норвегии обвинили Израиль в несоблюдении гуманитарного права в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

В Норвегии обвинили Израиль в несоблюдении гуманитарного права в Газе

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Осло поддерживает право Израиля на самооборону, однако Израилю нужно соблюдать гуманитарное право, проводя... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:09

2023-10-31T16:09

2023-10-31T16:09

в мире

израиль

эспен барт эйде

норвегия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Осло поддерживает право Израиля на самооборону, однако Израилю нужно соблюдать гуманитарное право, проводя различие между гражданскими и комбатантами и нанося "пропорциональные" военные атаки. Глава норвежского внешнеполитического ведомства сообщил агентству Рейтер, что Израилю необходимо соблюдать гуманитарное право в ходе ведения боевых действий. По его словам, это означает проведение различий между комбатантами и гражданскими лицами и обеспечение "пропорциональности военных нападений" во избежание чрезмерного ущерба мирным жителями и гражданской инфраструктуре. "Мы считаем, что были случаи, когда эта пропорциональность и это различие не соблюдались в полной мере... То, что мы наблюдаем в Газе, - это ужасно драматическая гуманитарная ситуация", - заявил Эйде. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, эспен барт эйде, норвегия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа