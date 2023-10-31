https://ria.ru/20231031/pravda-1906323631.html

"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского

"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023

"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского

Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T04:08

2023-10-31T04:08

2023-10-31T04:08

в мире

украина

афганистан

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X."Все знают, что это значит, когда мы говорим, что выполняем миссию по "распространению демократии", как мы твердили про Афганистан, или "борьбе за демократию", как мы заявляем про Украину. Зеленский — коррумпированный диктатор. Перестаньте притворяться, что мы защищаем там демократические принципы. Маски падают повсюду. Я просто больше не понимаю, кому и для чего лгут наши политики", — возмутилась она.Журналистка критикует президента Украины не в первый раз. Ранее она назвала манеру Зеленского надевать одежду в стиле милитари пропагандистским трюком.В октябре во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20231031/ukazanie-1906315302.html

украина

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, афганистан, владимир зеленский, сша