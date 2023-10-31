https://ria.ru/20231031/pravda-1906323631.html
"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского
"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023
"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского
Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T04:08
2023-10-31T04:08
2023-10-31T04:08
в мире
украина
афганистан
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сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X."Все знают, что это значит, когда мы говорим, что выполняем миссию по "распространению демократии", как мы твердили про Афганистан, или "борьбе за демократию", как мы заявляем про Украину. Зеленский — коррумпированный диктатор. Перестаньте притворяться, что мы защищаем там демократические принципы. Маски падают повсюду. Я просто больше не понимаю, кому и для чего лгут наши политики", — возмутилась она.Журналистка критикует президента Украины не в первый раз. Ранее она назвала манеру Зеленского надевать одежду в стиле милитари пропагандистским трюком.В октябре во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20231031/ukazanie-1906315302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, афганистан, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Афганистан, Владимир Зеленский, США
"Хватит притворяться". Американская журналистка сорвала маску с Зеленского
Журналистка Оуэнс призвала американских политиков сказать правду про Зеленского