https://ria.ru/20231031/pozhar-1906458264.html

В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом

В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023

В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом

Спасатели полностью потушили пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре, площадь возгорания достигала 550 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе краевого... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:42

2023-10-31T15:42

2023-10-31T15:43

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре, площадь возгорания достигала 550 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Утром на Ростовском шоссе в Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом на площади 550 квадратных метрах. "В 15.20 часов полная ликвидация пожара по улице Ростовское шоссе в Краснодаре", - говорится в сообщении. По данным спасателей, из здания вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 58 человек и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20231031/pozhar-1906431741.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)