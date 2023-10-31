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В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023
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15:42 31.10.2023 (обновлено: 15:43 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906458264.html
В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом
В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023
В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом
Спасатели полностью потушили пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре, площадь возгорания достигала 550 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе краевого... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:42
2023-10-31T15:43
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре, площадь возгорания достигала 550 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Утром на Ростовском шоссе в Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом на площади 550 квадратных метрах. "В 15.20 часов полная ликвидация пожара по улице Ростовское шоссе в Краснодаре", - говорится в сообщении. По данным спасателей, из здания вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 58 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906431741.html
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом

МЧС: в Краснодаре потушили пожар на складе с полиэтиленом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с полиэтиленом в Краснодаре, площадь возгорания достигала 550 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Утром на Ростовском шоссе в Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом на площади 550 квадратных метрах.
"В 15.20 часов полная ликвидация пожара по улице Ростовское шоссе в Краснодаре", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, из здания вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара было привлечено 58 человек и 18 единиц техники.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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