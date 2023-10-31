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При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков - РИА Новости, 31.10.2023
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14:33 31.10.2023 (обновлено: 14:43 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906431741.html
При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков
При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков - РИА Новости, 31.10.2023
При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков
Пожилая женщина и трое ее маленьких внуков пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:33
2023-10-31T14:43
происшествия
ростовская область
азов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Пожилая женщина и трое ее маленьких внуков пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар произошел во вторник на первом этаже дома на улице Победы, 14. В квартире находились бабушка и четверо внуков. По информации ведомства, пока женщина и старший внук были на кухне, трое детей решили поиграть с зажигалкой. В результате в комнате загорелись диван и домашние вещи. Пожарные и старший внук вывели из квартиры надышавшихся дымом бабушку, двух девочек-близняшек 2019 года рождения и мальчика 2021 года рождения. "Три пострадавших ребенка и бабушка госпитализированы", - уточнил представитель ГУМЧС.
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происшествия, ростовская область, азов, россия
Происшествия, Ростовская область, Азов, Россия
При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков

При пожаре в Азове в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Азове
Место пожара в многоквартирном доме в Азове - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Азове
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Пожилая женщина и трое ее маленьких внуков пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар произошел во вторник на первом этаже дома на улице Победы, 14. В квартире находились бабушка и четверо внуков.
© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramСотрудники МЧС Ростовской области, принимавшие участие в тушении пожара и эвакуации жителей многоквартирного дома в Азове
Сотрудники МЧС Ростовской области, принимавшие участие в тушении пожара и эвакуации жителей многоквартирного дома в Азове - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Сотрудники МЧС Ростовской области, принимавшие участие в тушении пожара и эвакуации жителей многоквартирного дома в Азове
По информации ведомства, пока женщина и старший внук были на кухне, трое детей решили поиграть с зажигалкой. В результате в комнате загорелись диван и домашние вещи.
Пожарные и старший внук вывели из квартиры надышавшихся дымом бабушку, двух девочек-близняшек 2019 года рождения и мальчика 2021 года рождения.
"Три пострадавших ребенка и бабушка госпитализированы", - уточнил представитель ГУМЧС.
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