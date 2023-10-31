https://ria.ru/20231031/pozhar-1906431741.html

При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков

При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков - РИА Новости, 31.10.2023

При пожаре в Ростовской области пострадали бабушка и трое внуков

Пожилая женщина и трое ее маленьких внуков пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:33

2023-10-31T14:33

2023-10-31T14:43

происшествия

ростовская область

азов

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Пожилая женщина и трое ее маленьких внуков пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар произошел во вторник на первом этаже дома на улице Победы, 14. В квартире находились бабушка и четверо внуков. По информации ведомства, пока женщина и старший внук были на кухне, трое детей решили поиграть с зажигалкой. В результате в комнате загорелись диван и домашние вещи. Пожарные и старший внук вывели из квартиры надышавшихся дымом бабушку, двух девочек-близняшек 2019 года рождения и мальчика 2021 года рождения. "Три пострадавших ребенка и бабушка госпитализированы", - уточнил представитель ГУМЧС.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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происшествия, ростовская область, азов, россия